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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Mayıs 2024 Salı 12:49

Kaya kabartmalarındaki 4 bin yıllık Hitit tariflerini sofralara taşınıyor

Hitit dönemine ait binlerce yıllık kaya kabartmalarındaki yemek tarifleri, Kayseri Üniversitesi öğrencilerince sofralara taşınıyor.

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