  • $32,2985
  • 34,6613
  • 2421.63
  • 9814.19

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 11:33

Kars'ta tarihin canlandırıldığı 'Kanlı Tabya'! Bayramda da ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye'deki üç interaktif müze arasında yer alan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, bayramda da ziyaretçilerini bekliyor.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.