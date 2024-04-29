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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 11:33

Karanlıkla dost, güneşe hasret kardeşler! Çok nadir görülen hastalık

Çok nadir görülen genetik Xeroderma Pigmentosum (XP) hastalığı nedeniyle yaşamlarını gün ışığından uzakta, karanlıkta geçirmek zorunda olan ve tedavi umutlarını yitirmeyen Ali ve Halenur Şahin kardeşler, evden eğitimle üniversite sıralarına kadar ulaşmayı başardı.

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