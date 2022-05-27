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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 10:33

Karadeniz'deki renk değişiminin sırrı çözüldü

Arnavutköy Karaburun Sahili'nde denizin, rengi turuncuya dönen noktalarından alınan numunelerin laboratuvar sonuçları açıklandı. Renk değişiminin nedeni 'alg patlaması' çıktı. Araştırmayı değerlendiren İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Aktan, 'Müsilaja neden olan türlerden bu örnek içerisinde göremedik' dedi.

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