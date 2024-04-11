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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 10:38

Kapadokya'ya yoğun ilgi! Konuklar, bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izledi

Ramazan Bayramı tatili sürüyor. Bu tatilde vatandaşların en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri de Kapadokya oldu. Gün doğumunda sıcak hava balonu turuna katılan yerli konuklar, bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izledi.

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