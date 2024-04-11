Kapadokya'ya yoğun ilgi! Konuklar, bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izledi

Ekipler, Nevşehir'in Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki balon kalkış alanlarında günün ilk saatlerinden itibaren hazırlıklara başladı.

Balon turuna katılan yerli turistler, yaklaşık bir saat boyunca peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülerek doğal ve tarihi güzellikleri kuşbakışı seyretti.

Balon pilotu Fatih Uluçay ise bayram tatilinde bölgeyi tercih edenlerin eğlenceli vakit geçirebilmeleri için turizmciler olarak gayret gösterdiklerini söyledi.

6 / 8



Bölgedeki bazı yerli ve yabancı turistler de sıcak hava balonlarının gökyüzünde süzülerek oluşturduğu manzarada fotoğraf çektirmek için vadi yamaçlarında objektif karşısına geçti.