  • $32,3196
  • 34,6224
  • 2431.78
  • 9814.19

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 15:54

İstanbul'da bayram yoğunluğu! Yolcular metro, metrobüs, vapur ve Marmaray'a binmekte güçlük çekti

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 70'in üzerine çıkarken, toplu taşıma araçlarında ve duraklarda oluşan yoğunluk nedeniyle yolcular metro, metrobüs, vapur ve Marmaray'a binmekte güçlük çekti. Bazı noktalarda oluşan yoğunluk nedeniyle yolcular arasında gerginlikler yaşandı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.