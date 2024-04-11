İstanbul'da bayram yoğunluğu! Yolcular metro, metrobüs, vapur ve Marmaray'a binmekte güçlük çekti

Ramazan Bayramı dolayısıyla köprü ve otoyollar ile toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu İstanbul'un bazı noktalarında hem trafik hem de yolcu yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 karayolu Hadımköy ve TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkilerinde çift yönlü oluşan yoğunluk trafiğin ağır seyretmesine sebep oldu.

İstanbul Boğazı'nın her iki kıyısında ve kentin sahil kesimlerinde de trafik yoğunluğu yaşanırken, Sarayburnu'ndan Eyüpsultan'a kadar olan güzergahta araçlar yavaş ilerledi.

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TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ÇIKTI





Anadolu Yakası'nda da D-100 karayolunda Tuzla'dan Kadıköy'e kadar trafik yavaş ilerlerken, TEM Otoyolu'nda ise Sultanbeyli'den başlayan trafik yoğunluğu Ataşehir ve Üsküdar mevkisine kadar devam etti.

Altunizade'de de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkisinde trafik yavaş seyretti.

Yine Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar da araçlar trafikte ağır ilerledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Uygulaması'na göre, saat 15.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.