Hurda halde aldığı otobüse bakın ne yaptı! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Hayatında bir şeyler satın almaktan yorulup küçülmeye, daha mütavazı yaşamaya karar veren 30 yaşındaki kadın, internette eski bir otobüs gördü ve onu eve dönüştürmeye karar verdi.
New York'ta bir apartman dairesinde yaşayan hayalperest kadın, ocak ayında New Jersey'deki Asbury Park'ta 400 metrelik bir otobüse tam zamanlı olarak taşındı. Yenileme projesinde üç yıl ve yaklaşık 125.000 dolar civarı harcadı.
Finans sektöründe çalışan genç kadın, "Annem delirdiğimi düşünüyordu. Evindeki tüm insanlara, 'Kızım yaşamak için bir otobüs satın alıyor' diyordu" sözleriyle yaptığının ailesine çılgınca geldiğini söylüyor.
Finans sektöründe çalışmaya devam eden ancak uzaktan çalışan Jessie Lipskin yurtdışında birkaç ay geçirdikten sonra daha küçük bir aracı eve dönüştürmeyi planlıyor.