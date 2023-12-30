Hurda halde aldığı otobüse bakın ne yaptı! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

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ABD'de yaşayan Jessie Lipskin 1966 model GMC otobüsü eve dönüştürdü.

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Hayatında bir şeyler satın almaktan yorulup küçülmeye, daha mütavazı yaşamaya karar veren 30 yaşındaki kadın, internette eski bir otobüs gördü ve onu eve dönüştürmeye karar verdi.

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Genç kadın, 3 yılda 1966 model hurda otobüsü baştan yarattı.

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Lipskin, 7 bin dolar karşılığında otobüs satın aldığında ehliyete sahip bile değildi.

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New York'ta bir apartman dairesinde yaşayan hayalperest kadın, ocak ayında New Jersey'deki Asbury Park'ta 400 metrelik bir otobüse tam zamanlı olarak taşındı. Yenileme projesinde üç yıl ve yaklaşık 125.000 dolar civarı harcadı.

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Ancak otobüsün kendisi için büyük olduğunu söyleyen Lipskin, aracı 149.000 dolara sattı.

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Finans sektöründe çalışan genç kadın, "Annem delirdiğimi düşünüyordu. Evindeki tüm insanlara, 'Kızım yaşamak için bir otobüs satın alıyor' diyordu" sözleriyle yaptığının ailesine çılgınca geldiğini söylüyor.

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Finans sektöründe çalışmaya devam eden ancak uzaktan çalışan Jessie Lipskin yurtdışında birkaç ay geçirdikten sonra daha küçük bir aracı eve dönüştürmeyi planlıyor.

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