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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 13:44

Hurda halde aldığı otobüse bakın ne yaptı! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

1966 model hurda otobüsün değişimi görenleri şaşkına çevirdi. ABD'de yaşayan 30 yaşındaki kadın, hayalindeki evi yapmak için 3 yılda 1966 model hurda otobüsü baştan yarattı.

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