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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 11:50

Gelinlik ve damatlıkla sandık başına geldiler

Düzce'de dünyaevine girecek çift, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda oy kullanmak için gelinlik ve damatlığıyla sandığa gitti.

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