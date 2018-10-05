Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu! Bu meslekler kazanacak
CNBC geleceğin en iyi en kötü mesleklerini sıraladı. İşte önümüzdeki yıllarda gelişen teknoloji ile büyüyecek ve küçülecek, sektörler ile meslekler...
CNBC'nin derlemesine göre, en iyi ve en kötü meslekler belli oldu! Gelecekte bazı meslekler kazanırken, gelişen teknoloji ile sektörlerin küçülmesi ile doğru orantılı olarak geleceği pek de parlak olmayacak. İşte yavaş yavaş kayba uğrayacak meslekler... (Galerinin devamında kazancına kazanç katacak meslekler de var) 5- Çiçek tasarımcıs