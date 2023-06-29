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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 12:12

Gebze-Harem dolmuşunun 'artist' şoförü tarihi dizilerde kılıç sallıyor

Geçimini Üsküdar'da dolmuş şoförlüğü yaparak sağlayan Türker Yılmaz, setlerde de çocukluk hayalini gerçekleştiriyor.

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