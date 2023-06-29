Gebze-Harem dolmuşunun 'artist' şoförü tarihi dizilerde kılıç sallıyor

Yılmaz, en sonunda onu çok da tatmin etmeyen rollerle hayaline kavuştu. Küçük roller ona Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul gibi izlenme rekorları kıran dizilerin kapısını açtı. Kuruluş Osman'da aksakallı, Fatih Sultan Kızıl Elma'da defterdar, Hacı Bayram Veli'de mürit, Hay Sultan'da derviş, Diriliş Ertuğrul'da Kayı beyi, Genç Osman belgeselinde çeri başı, tek bölümlük Cennetin Çocukları'nda yaver rolünde oynadı.

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Hem şoförlük hem oyunculuk yapmanın zor olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:





"Tabii ki zor oluyor, ama, aşk ile yürünen yolda, kişi yorulmaz. Şoför değiştirmek için bazen mecburen kıyafetlerimi değiştirmeden çıkıp çalışmak zorunda kalıyorum. Bunu gören yolcularımız da şaşkınlıkla soruyor; 'Neden böyle giyiniyorsunuz?' diye. Ben de anlatınca çok mutlu oluyorlar ve benimle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Tabii bu beni de mutlu ediyor. Esnaf arkadaşlarım da benim Türker olan ismimi unuttular. 'Artist gel, artist git.' Bu şekilde bana hitap ederler. Çok mutluyum ve bu hayalimin peşinden de ömrüm yettiğince koşacağım. Çünkü severek ve isteyerek yapıyorum. Hayatımı dolmuşçuluktan kazanıyorum, hayallerimi setlerde gerçekleştiriyorum."

Yıllarca içinde ukde kalan oyunculuk hayalini gerçekleştirmesi için arkadaşlarının da kendisine destek verdiğini söyleyen Yılmaz, bu yolda yürümeye devam edeceğini kaydetti.