Yastık kılıfı ve törpü yardımıyla yapılan testere benzeri alet.
Kablo, ısıtma çubuğu ve aliminyum folyo ile yapılan silah.
Tahta haç kullanılarak yapılmış bıçak.
Hapishanenin metal atölyesinde yapıldığı düşünülen el yapımı tabanca.
Sahte tabanca. Boş süt kutusunun içinde bulunan tabanca, büyük olasılıkla korkutma ve rehin alma amacıyla kullanılmak için yapılmış.
Tahta askılık ve keskin sağlam ip yardımıyla yapılan testere.
Tahta, lastik ip ve jiletle yapılan kırbaç.
Yağ enjektörü, tahta ve kauçuk eldiven kullanılarak yapılmış sahte makineli tüfek.
Yatak demir ayakları, bant ve piller kullanılarak yapılan pompalı tüfek. 2 mahkum bu silahı kullanarak hapishaneden kaçmayı başarmış.
Hapishanenin demir atölyesinde yapılmış bir topuz.
Tahta, demir ve plastik iple yapılmış testere.
Sadece silah değil bakın başka neler üretmişler
Suçluların klasik kaçış aracı olan yatak çarşafından yapılmış halat.
Alkol yapımı için kullanılan su ısıtıcısı.
Kitaplıkların çelik rayları kullanılarak yapılmış merdiven.
4,5 metreye kadar uzatılabilen, deri ve ip yardımıyla yapılmış kanca.
Mahkumlar arası haberleşme amacıyla yapılmış radyo vericisi.
Ansiklopedi içersine gizlenmiş radyo alıcısı.
Uyuşturucu içmek için boş diş macunu tüpü kullanılmış.
Dolma kalem ve ufak elektrikli motor kullanılarak yapılan dövme makinesi.