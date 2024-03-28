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YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 09:35

Gardiyanların dikkati faciayı önledi! Azılı suçlular tarafından yapılmış en ölümcül silahlar

Hapishane güvenliklerini bir şekilde atlatmayı başaran azılı suçlular buldukları her şey ile silah üretebilmeyi başarıyor. İşte yapılan aramalarda ortasya çıkan mahkumların yaptığı ölümcül silahlar...

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