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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Nisan 2024 Perşembe 16:53

Faytoncuların kavgasında silahlar çekildi: 2 yaralı

Edirne'de aralarında husumet bulunan iki faytoncu arasında çıkan tartışmada silahlar çekildi. Husumetli faytoncular, birbirlerini silahla yaraladı.

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