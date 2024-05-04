Çocuk yaşta başladı! Demir ocağında 50 yılı geride bıraktı

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Sürmene-Köprübaşı kara yolu güzergahında 60 metrekarelik atölye kuran Dereli, körüklü ocağın karşısında ateş ve tokmakla demire şekil veriyor.

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Çocuk yaşta öğrendiği demirciliği mesleğe dönüştüren ve ilçede "Keserci İsmail" olarak tanınan Dereli, 50 yıldır çekici elinden bırakmıyor. Haftanın belli günlerinde, bağ bahçe işlerinden vakit buldukça atölyesine gelen Demirci, hem bileme işleri hem de keser üretimi yapıyor.

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"Baba mesleğini sürdürüyorum"

Emekli olmasına rağmen hobi amacıyla çalışmayı sürdüren Dereli, AA muhabirine, işini severek yaptığını söyledi.

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Dereli, ilkokul çağlarında mesleğe babasının yanında körük çekerek başladığını belirterek, çıraklık ve ustalık dönemiyle devam ettiğini anlattı.

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Baba mesleğini sürdürdüğünü vurgulayan Dereli, "50 senenin üzerinde bu işi yapıyorum. Zor ve zahmetli iş ama ayrı da zevki var. Günde 5-6 tane yaparım. Her zaman el sanatına ilgi vardır." diye konuştu.