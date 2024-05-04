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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Mayıs 2024 Cumartesi 13:00

Çocuk yaşta başladı! Demir ocağında 50 yılı geride bıraktı

Trabzonlu 67 yaşındaki keser ustası İsmail Dereli, çocuklukta öğrendiği demirciliği yarım asırdır sürdürüyor.

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