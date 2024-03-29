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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 13:25

Bursa'da jandarma personeli tarım araçlarının güvenli kullanımını öğreniyor

Jandarma Genel Komutanlığının sorumluluk alanlarında emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması için zorlu iklim ve arazi koşullarında görev yapan jandarma personeline kırsal alanlarda traktör kazalarını azaltmak, bölge halkına sürüş eğitimi vermeleri amacıyla Bursa'da 'Tarım Araçlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi' uygulanıyor.

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