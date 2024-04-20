  • $32,5038
  • 34,7826
  • 2499.53
  • 9693.46

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 17:30

Bodrum'da inşaatta toprak kayması! İki işçi, yaralı olarak kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir inşaatta kanalizasyon borusu döşemek için yapılan kazıda toprak kayması yaşandı. Toprak altında kalan iki işçi, yaralı olarak kurtarıldı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.