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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Mayıs 2024 Salı 17:10

Bahçesine dünyanın en pahalı baharatını ekti! Gramı 200 lira

Elazığlı mühendis Bayram Çalışkan, 4 yıl önce Safranbolu'da keşfettiği safran bitkisiyle başladığı tarımsal faaliyetlerde başarıya ulaştı. Çalışkan'ın, gramı 200 liraya satılan safranı hem yüksek fiyatıyla hem de sağlık faydalarıyla dikkat çekiyor.

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