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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 11:20

Aracını bayram şekeriyle süsledi, mahalle mahalle gezerek çocuklara ikram etti

Van'ın Erciş ilçesinde 30 yıldır esnaflık yapan 3 çocuk babası Coşkun Durmaz (37), İsrail saldırılarında Filistinli çocukların katledilmesine dikkat çekmek için aracını bayram şekeri ile süsleyip, mahalle mahalle gezerek çocuklara ikram etti.

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