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YAŞAM
Eklenme tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 11:12

Araba sevdasını klasik araç koleksiyonuna dönüştürdü! Hepsine gözü gibi bakıyor

Araba sevdalısı Ahmet Taha Göktaş, Kayseri'de Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde 'Rusty Garage' ismini verdiği hangarda, 29 klasik otomobilden oluşan koleksiyonuna gözü gibi bakıyor.

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