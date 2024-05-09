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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Mayıs 2024 Perşembe 11:49

Ankara'da 1120 parça tarihi obje ele geçirildi

nkara'da bir araçta 1120 parça tarihi obje ele geçirildi.

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