  • $32,4504
  • 34,829
  • 2438.67
  • 9915.62

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 13:58

Altı hastaneye 'yenidoğan' baskını! Onlarca doktor ve hemşire gözaltında

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, bebekleri özel hastanelerin yenidoğan servislerine naklederek ve burada usulsüzlükler yaparak haksız kazanç sağladığı öne sürülen aralarında 14 doktor ile 17 hemşirenin bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 6 hastanede arama yapıldığı öğrenilirken 102 sayfa usulsüz tıbbi işlemlere ilişkin doküman ele geçirildi.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.