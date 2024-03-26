  • $32,3069
  • 35,1585
  • 2274.06
  • 8806.72

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Mart 2024 Salı 10:53

Akdeniz'de avlanan balıkçıların ağları ölü göçmen denizanalarıyla doldu

Mersin'in Silifke ilçesinde denize açılan balıkçılar, av sırasında çok sayıda ölü göçmen denizanasıyla karşılaştı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.