Akdeniz'de avlanan balıkçıların ağları ölü göçmen denizanalarıyla doldu

Arkum Mahallesi kıyısından gece denize açılan balıkçılar, çipura, mercan ve halili avlamak için ağlarını suya bıraktı.

Mesailerinin verimsiz geçtiğini belirten Akış, "Her seferinde ağlarımız denizanasıyla doluyor, günümüz boşa gidiyor. 1500 metrelik ağımız komple denizanasıyla doldu. Balık tutamıyoruz. Çok kötü durumdayız." dedi.

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Güçlükle ağ ve teknelerini denizanalarından temizlemeye çalıştıklarını dile getiren Akış, "İnşallah denizanaları 1-2 ay içerisinde gider biz de bu kötü durumdan kurtuluruz." ifadesini kullandı.