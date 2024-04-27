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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 14:33

Akdeniz ve Ege'deki yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

Ege ve Akdeniz bölgelerinde kurulan fotokapanlarla, yaban hayvanların görüntüleri kaydedildi.

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