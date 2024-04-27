Akdeniz ve Ege'deki yaban hayatı fotokapanlarla görüntülendi

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TÜBİTAK tarafından desteklenen, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa ve Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Kazancı Holding işbirliğiyle yürütülen "Anadolu Parsı'nın araştırılması" projesi kapsamında Ege ve Akdeniz bölgesindeki bazı illere fotokapanlar kuruldu.