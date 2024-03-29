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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 12:38

Ağrı'nın kırsal köylerinde baharda 'kara kış' yaşanıyor

Tek katlı ev ve ahırların kar altında kaldığı Ağrı kırsalında yaşayanlar ilkbahar mevsiminde 'kara kış'ı yaşıyor.

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