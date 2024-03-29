Ağrı'nın kırsal köylerinde baharda 'kara kış' yaşanıyor

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Bahar mevsiminde yoğun kar alan ve kırsaldaki tek katlı evlerin kara gömüldüğü kentte, vatandaşlar zorlu bir yaşam sürüyor.

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Ocak ve şubat aylarında hava sıcaklığının zaman zaman gece sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü kentte, kırsaldaki köylerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

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Beyaz örtü altında kalan vatandaşlar, mart ayının son günlerinde umutla ilkbahar güneşini bekliyor.

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Aşağıkent ile Ortakent köylerinde yaşayan ve geçimlerini besicilikle sağlayanlar yılın neredeyse 6 ayını kar altında geçiriyor.

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Sürekli ev ve ahırlarının yolunu küreklerle temizleyen vatandaşlar, günün büyük bir bölümü hayvanlarıyla ilgilenerek ot, saman ve su ihtiyaçlarını karşılıyor.

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"Kışın burada hayata zorlu geçiyor"

Aşağıkent köyünde yaşayan Atilla Demirkaya, AA muhabirine, kışın bittiğine sevinirken, bir anda kışın geri gelmesinin şaşkınlığı içerisinde olduklarını söyledi.

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Havaların soğuk olduğunu ve kışı aratmadığını ifade eden Demirkaya, şöyle konuştu:

"5-6 aydır karın içerisindeyiz, halimizi görüyorsunuz. Kış hep kar ve fırtınayla geçiyor. 2-3 gün fırtına oluyor, sonra hava açıyor ardından yine fırtına başlıyor. Kışın burada hayata zorlu geçiyor. Sabah kalkıp hayvanların altını temizledikten sonra yem ve samanını veriyoruz. Gün boyu hayvanlarla ilgilenip besliyoruz. Her gün aynı şekilde çalışıyoruz. Köyde şimdi 2 metre kar var."

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"Bu karın erimesi neredeyse bir ayı bulur"

Hem yaşadıkları coğrafyanın hem de iklim şartlarının çok zor olduğunu dile getiren Demirkaya, "Mart ayına girerken biz kış bitti, bahar geldi derken, kış tekrar geri döndü. 2-3 gündür hep fırtına vardı, hava yeni açtı. Bu sene kış uzun sürdü. Kar kalınlığı çatıları aştı. Bu sene herhalde bahar yok. Bu karın erimesi neredeyse bir ayı bulur." dedi.

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Ortakent köyü muhtarı Kemal Urtekin ise köylerinin yüksekte olduğunu bu nedenle kışın hem uzun sürdüğünü hem de zor geçtiğini anlattı.

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Zorlu iklim şartları nedeniyle az sayıda ailenin kışın köyde yaşadığını söyleyen Urtekin, "Zorlu kış şartlarıyla nedeniyle köyümüzde kışın sadece 3 aile yaşıyor. Evler hep karın altında kaldı. Bir, bir buçuk aya kadar ancak bahar gelir. Yaz da 3 ay sürer ve sonrası yine kar yağar." diye konuştu.

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