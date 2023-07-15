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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 17:25

Ağaç kurbağasında yeni bir alt soyun izini sürüyor! Nesli tehlike altında

Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde iki alt soya ayrılan ağaç kurbağasını araştıran akademisyenler, yeni bir alt türün olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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