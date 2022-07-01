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YAŞAM
Eklenme tarihi: 1 Temmuz 2022 Cuma 11:21

38 yılda köyün çehresini değiştirdi! Ömrünü ağaçlara adadı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Savuk köyünde ikamet eden İsmail Çelik, sadece bir tane ardıç ağacının olduğu köye 38 yılda 30 bin ağaç dikerek köyün çehresini değiştirdi.

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