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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 11:46

36 yıl garajda sakladı! Yolun 2 metre altında duran otomobil görenleri şaşırtıyor

Artvin'de eşinin hatırası otomobili 36 yıl garajda saklı tutan kadın, yol çalışmasında da otomobilin garajdan çıkmasına izin vermedi. Yol seviyesinin 2 metre altında kalan otomobil görenleri şaşırtıyor.

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