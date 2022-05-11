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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:27

15 yıldır hastalığına teşhis konulamadı

Batman'da yaşayan 50 yaşındaki Nezrife Tiryaki, 15 yıl önce ayaklarının günden güne şişmesiyle hayatı alt üst oldu. Gitmedik doktor bırakmayan Tiryaki, hastalığına teşhis konulamadığı için yetkililere yardım çağrısında bulundu.

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