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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2024 Cuma 16:08

10 yıl önce hobi olarak başladı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Hobisini işine çeviren Ilgın Akarca, 10 yıldır dünya ekosistemine öykünerek kendi su döngüsüyle hayat bulan kapalı sistem teraryumlar üretiyor. Kapalı sistem teraryumlar; büyük veya küçük, kapalı cam kapların içine minyatür bir ekosistem oluşturularak yapılıyor. Akarca'nın mini saksılarda ürettiği bitkiler arasında, aloe vera, para bitkisi (pilea peperomioides), kurdele bitkisi (chlorophytum) ve özel tür salon sarmaşığı (epipremnum neon) da yer alıyor.

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