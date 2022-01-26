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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 14:23

Yıllar sonra ortaya çıktı! Yeşilçam'ın efsane filminde utandıran kare...

Yıllar boyunca defalarca izlediğimiz Yeşilçam'ın efsane filmlerindeki çekim hataları yeni yeni ortaya çıkmaya başladı. Kemal Sunal'dan Şener Şen'e, Adile Naşit'ten Cüneyt Arkın'a birçok Yeşilçam yıldızının filmlerinde ortaya çıkan

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