Yıllar sonra ortaya çıktı! Yeşilçam'ın efsane filminde utandıran kare...

1 / 93

Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı 1981 yılında çekilen Üç Kağıtçı filminde merhum Kemal Sunal Rıfkı karakterini canlandırmıştır.

2 / 93

Filmde Rıfkı'nın gönlünü verdiği kadın oyuncunun annesinin aynı sahnede kıyafetinin değiştiği yıllar sonra orta çıktı. Rıfkı'nın masadan kalkıp evden çıktığı esnada kadın oyuncunun elbisenin değiştiği göze çarpıyor.

3 / 93

İşte o sahne...

4 / 93



5 / 93

Hababam Sınıfı Tatilde Filmde sınıfta sahneler arasında kapalı olan perdeler açılıyor, zaman gece ve gündüz olarak değişiyor.

6 / 93



7 / 93



8 / 93



9 / 93

Gülşah Küçük Anne 1976 yapımı filmde Ayşen Gruda eve girdiği zaman arka aynadan yansıyan kameraman kadraja giriyor.

10 / 93



11 / 93



12 / 93

Tarkan Viking Kanı Filmdeki denizin içinde çekilen sahneler İzmir'de bir otelin havuzunda gerçekleştirildi.

13 / 93

Ahtapot ile boğuşma sahnesinde arka planda çekimin yapıldığı havuzun duvarları görünüyor.

14 / 93



15 / 93



16 / 93



17 / 93



18 / 93



19 / 93

Sultan Türkan Şoray ve Bulut Aras'ın başrolünü oynadığı 1978 yapımı filmde Adile Naşit'in olmayan başörtüsü sahne açısı değişince birden başında görülüyor.

20 / 93



21 / 93



22 / 93



23 / 93



24 / 93



25 / 93

İbo ile Güllüşah Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı 1977 yapımı filmde Kemal Sunal'ın sepettekileri indirdiği sahnede sepetin altındaki bir kişinin sepeti tuttuğu kameraya yansıyor.

26 / 93



27 / 93



28 / 93



29 / 93



30 / 93

Sakar Şakir Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı filmde, yumrukla kırılacak kovanın dibinin önceden kırık olması kameraya böyle yansıyor.

31 / 93



32 / 93



33 / 93



34 / 93



35 / 93

Dünyaca ünlü filmlerde yaşanan kazalarda izleyicilerin dikkatinden kaçmadı

Gerçek Kötüler (Suicide Squad) Harley aynı anda hem silahını seçip hem kıyafetini değiştirip hem de saçını boyama yeteneğine sahip biri olarak seyirci karşısında.

36 / 93

Star Wars: Güç Uyanıyor Filmin kahramanının kıyafetinde dikkatlerden kaçan değişim.

37 / 93

Yenilmezler Thor etrafındanki her şeyi yerle bir ederken, bir otomobilin tamponu mucizevi bir şekilde tamir oluveriyor.

38 / 93

Alacakaranlık Kamera, görünmez olmayı başaramamış. Camdan yansıması dikkatli gözlerden kaçmıyor.

39 / 93

Soysuzlar Çetesi Alman askerin arması bir sonraki sahnede uçup gidiyor.

40 / 93

Avatar Jake, kapsülden çıkarken yanında tekerlekli sandalye görünmüyor ancak sonraki sahnede birden yanında beliriyor.

41 / 93



42 / 93

Terminatör 2: Kıyamet Günü Köprüden düşen kamyonun camın kırık halinden sonra yeniden çatlak bir şekilde yerine gelmesi dikkat çekici.

43 / 93

Sınırsızlar Kulübü Film 1985 yılında geçiyor. Ancak duvarda 2011 yapımı Lamborghini Aventador otomobil posteri var.

44 / 93

Titanik İki ayrı Titanik gemisi varmış gibi görünüyor.

45 / 93

Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti Modern zamanlardan bir kişi araya kaynamış gibi.

46 / 93

Ted Ana karakter John telefonu ters tutarak konuşuyor ama bu onun iletişim kurmasını engellemiyor.

47 / 93

Star Wars Sağdaki stormtrooper'ın boyu hesap edilmemiş. Dikkatli bakınca başını çarptığı anlaşılıyor.

48 / 93

Yaratık Kane bir sahnede özel bir başlık giymişken bir sonraki sahnede başlık uçmuş görünüyor.

49 / 93

Mad Max: Fury Road Silahlar değişiyor. Yönetmen, hangi silahın daha görkemli olacağını karar verememiş gibi...

50 / 93

Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi John ve Kate'in indiği beyaz uçağın numaraları art arda gelen sahnelerde birbirini tutmuyor.

51 / 93

Deadpool Deadpool karakteri çizim yaparken, kağıtta, "Merhaba, Ben Francis!" yazsa da sonraki sahnede yazı, "Merhaba, Ben Deadpool"a dönüşüyor.



52 / 93

Bay ve Bayan Smith Filmlerde, farklı sahnelerde araç değişiklikleri görülebiliyor. Ancak bu filmde dikkatli seyirciler beklenmedik bir hatayla karşılaştı. Otomobilin koltuğu aynı sahnede mucizevi bir şekilde değişiverdi.

53 / 93

Evde Tek Başına Görünüşe göre Kevin, koşarken pantolonunu değiştirebiliyor.

54 / 93

Not: Seni Seviyorum Duvardaki tabloya dikkat!

55 / 93

Aşk Her Yerde Kravattaki puantiyeler birden yok oluyor.

56 / 93

The Big Bang Theory Noel hediye sepetinin rengi sihirbaz eli değmiş gibi değişiveriyor.

57 / 93

Transformers: Yenilenlerin İntikamı Bir başka otomobil değişimi sunroof'lu araçta göze çarpıyor.

58 / 93

Now You See Me 2 Walter gelmeden hemen önce birileri malzemelerin üzerini örtmüş gibi görünüyor.

59 / 93

Gladyatör Gladyatör'de, Maximus'u yakalayanlar ona "Spaniard (İspanyalı)" lakabı takmışlardı. Ancak bu terim, 14. yüzyıla kadar kullanılmadı. Film, 180 yılını anlatıyordu. Kelimenin kullanılmasına daha 1000 yıldan fazla süre vardı.

60 / 93

Geleceğe Dönüş Marty'nin çaldığı gitar Gibson ES-335'ti. Bu gitar modeli 1958 yılında çıktı. Söz konusu sahne 1955 yılında geçiyordu.

61 / 93

Truva Paris zaman zaman gösterişli bir güneş şemsiyesi kullanıyor. Fakat, o yıllarda böyle bir şemsiye kullanılmazdı. Yunanlılar, en az 800 yıl sonra şemsiyeyle tanıştı.

62 / 93

Sıkıysa Yakala (Catch Me If You Can) Bir sahnesinde, Frank'in arkasında kısa süreliğine FedEx logosu görülüyor. FedEx 1971'de kuruldu, o logo ise 1994'te kullanılmaya başlandı. Film ise 1960'ların başını anlatıyor

63 / 93

Kefaret (Atonement) Filmde Robbie, ünlü La Bohème kaydını dinliyor. Dinlediği kayıt 1956'da çıktı. Sahnenin geçtiği zaman ise 1930'lardı.

64 / 93

Yeşil Yol (The Green Mile) John Coffey, elektrikli sandalye ile idam edildi. Louisiana eyaleti, hikayenin geçtiği yıldan beş yıl sonra elektrikli sandalyeyi kullanmaya başladı.

65 / 93

Esaretin Bedeli (Shawshank Redemption) Andy Dufresne, 1965 yılında hapisten çıkıyor ama 1969 model Pontiac GTO kullanıyor.

66 / 93

Cesur Yürek (Braveheart) William Wallace kilt giyiyor. William Wallace 1300 yılı civarında yaşıyordu. Kiltler, İskoçya'da 16. yüzyıla kadar giyilmedi.

67 / 93

Robin Hood: Hırsızlar Prensi Robin'in arkadaşı Azeem ona bir teleskop gösteriyor. Film 1194'te geçiyor; teleskop, 17. yüzyılın başlarında icat edildi.

68 / 93

Matrix Neo köşeye sıkışmış ama güneş gözlüğündeki yansımada sandalyede oturuyor.

69 / 93

Olağan Şüpheliler Kamera diğer açıdan gösterdiğinde uçağın motor sayısı değişiyor.

70 / 93

Ön camdaki balyoz darbesi dışardan bakıldığında ortada içerden bakıldığında solda gözüküyor.

71 / 93

Gladyatör Dumanı sağlayan gaz bombası at arabasının arkasında görülebiliyor.

72 / 93

Harry Potter ve Felesefe Taşı Harry bir anda yer değiştiriyor.

73 / 93

Lucius Malfoy'un peruğunun altından aktörün saçı gözüküyor.

74 / 93

Geçmişi Olmayan Adam Deniz Piyadesi'nin ilk karelerde düşen şapkası tekrar beliriyor.

75 / 93

Aynı sahne fakat saat farklı bileklerde.

76 / 93

Yüzüklerin Efendisi Frodo'nun yarası yer değiştiriyor.

77 / 93

Rose Jack'in eline balta ile vuruyor.

78 / 93

Terminatör 2 Aynı otomobilde farklı plakalar var.

79 / 93

Silah ateşlenmeden kafada delik açılıyor.

80 / 93

Kod Adı Kılıçbalığı Yolcu koltuğu kafalığı kendiliğinden yükseliyor.

81 / 93

Otomobil patlamadan önce aracın içindeki kukla gözüküyor.

82 / 93

Örümcek Adam İlk sahnede kavga sırasında pencere kırılıyor.

83 / 93

Ardından gelen sahnedeyse pencere sağlam gözüküyor.

84 / 93

Yıldız Savaşları Soldaki stormtrooper ateş etmeye başlıyor.

85 / 93

Bu arada sağdaki stormtrooper dengesini kaybederek düşüyor.

86 / 93

Amerikan Pastası Kadın oyuncunun elinde mavi bir bardak var.

87 / 93

Bardak bir sonraki sahnede şeffaf oluyor.

88 / 93

The Rocky Horror Picture Show Bu kült müzikalde bile hatalar var.

89 / 93

Saksofon çalan oyuncunun serçe parmağındaki yüzük kaybolup tekrar beliriyor.

90 / 93

Ocean's 11 Brad Pitt ilk karede elinde bir kadeh tutuyor.

91 / 93

Sonraki karede kadeh tabağa dönüşüyor.

92 / 93

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule Pippin'in elleri bağlı.