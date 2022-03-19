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TREND
Eklenme tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 14:37

Yavruyu görünce dayanamadı! Hamile kaplan bakın ne yaptı

Hamile bir kaplan geyik yavrusu ile karşı karşıya gelirse ne olur?

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