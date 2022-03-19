Yavruyu görünce dayanamadı! Hamile kaplan bakın ne yaptı

Güçlü çene yapıları ile tanınan bu kaplanlar normalde avlarını asla affetmez ve gördükleri yerde saldırarak midelerine indirirler...
Ama durum bu defa diğerlerinden biraz farklı. Anne olmaya hazırlanan bu kaplanın annelik duyguları ağır basıyor...
Yavru geyiğe zarar vermeden ensesinden tutup taşıyan bu kaplan görenleri de hayrete düşürdü...
Amatör fotoğrafçı Pawan Menon tarafından kaydedilen bu görüntülerde kaplan geyiğin gitmesine izin veriyor ve kendi vahşi yaşamına geri dönüyor.
Erkek zebra yeni doğan yavruyu öldürmeye çalıştı! Vahşi doğanın korkunç yüzü
Vahşi doğanın korkunç yüzünü gözler önüne seren bir olay meydana geldi. Erkek zebra yeni doğum yapacak olan anne zebranın başında saatlerce bekledi. Yavru zebra dünyaya gelince korkunç bir olay yaşandı. Erkek zebra yavruyu öldürmeye çalışsa da anne zebra yavrusunu hayatta tutmaya çalıştı.
Vahşi doğanın korkunç yüzü bir kez daha gün yüzüne çıktı. Erkek zebra yeni dünyaya gelen yavruyu öldürmeye çalıştı.
Doğum yapacak olan anne zebranın başında bekleyen erkek saatlerce yavrunun doğmasını bekledi.
Erkek zebra yeni dünyaya gelen zebrayı öldürmeye çalışırken anne zebra yavrusunu hayatta tutmaya çalıştı.