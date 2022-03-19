Yavruyu görünce dayanamadı! Hamile kaplan bakın ne yaptı

1 / 100

Güçlü çene yapıları ile tanınan bu kaplanlar normalde avlarını asla affetmez ve gördükleri yerde saldırarak midelerine indirirler...

2 / 100

Ama durum bu defa diğerlerinden biraz farklı. Anne olmaya hazırlanan bu kaplanın annelik duyguları ağır basıyor...

3 / 100

Yavru geyiğe zarar vermeden ensesinden tutup taşıyan bu kaplan görenleri de hayrete düşürdü...

4 / 100

Amatör fotoğrafçı Pawan Menon tarafından kaydedilen bu görüntülerde kaplan geyiğin gitmesine izin veriyor ve kendi vahşi yaşamına geri dönüyor.

5 / 100



6 / 100



7 / 100



8 / 100

Erkek zebra yeni doğan yavruyu öldürmeye çalıştı! Vahşi doğanın korkunç yüzü

Vahşi doğanın korkunç yüzünü gözler önüne seren bir olay meydana geldi. Erkek zebra yeni doğum yapacak olan anne zebranın başında saatlerce bekledi. Yavru zebra dünyaya gelince korkunç bir olay yaşandı. Erkek zebra yavruyu öldürmeye çalışsa da anne zebra yavrusunu hayatta tutmaya çalıştı.

9 / 100

Vahşi doğanın korkunç yüzü bir kez daha gün yüzüne çıktı. Erkek zebra yeni dünyaya gelen yavruyu öldürmeye çalıştı.

10 / 100

Doğum yapacak olan anne zebranın başında bekleyen erkek saatlerce yavrunun doğmasını bekledi.

11 / 100

Erkek zebra yeni dünyaya gelen zebrayı öldürmeye çalışırken anne zebra yavrusunu hayatta tutmaya çalıştı.

12 / 100

O anlar ise böyle görüntülendi.

13 / 100



14 / 100



15 / 100



16 / 100



17 / 100



18 / 100



19 / 100



20 / 100



21 / 100



22 / 100



23 / 100



24 / 100



25 / 100



26 / 100



27 / 100



28 / 100



29 / 100



30 / 100



31 / 100



32 / 100



33 / 100



34 / 100



35 / 100



36 / 100



37 / 100



38 / 100



39 / 100



40 / 100



41 / 100



42 / 100



43 / 100



44 / 100



45 / 100



46 / 100



47 / 100



48 / 100



49 / 100



50 / 100



51 / 100



52 / 100



53 / 100



54 / 100



55 / 100



56 / 100



57 / 100



58 / 100



59 / 100



60 / 100



61 / 100



62 / 100



63 / 100



64 / 100



65 / 100



66 / 100



67 / 100



68 / 100



69 / 100



70 / 100



71 / 100



72 / 100



73 / 100



74 / 100



75 / 100



76 / 100



77 / 100



78 / 100



79 / 100



80 / 100



81 / 100



82 / 100



83 / 100



84 / 100



85 / 100



86 / 100



87 / 100



88 / 100



89 / 100



90 / 100



91 / 100



92 / 100



93 / 100



94 / 100



95 / 100



96 / 100



97 / 100



98 / 100



99 / 100

