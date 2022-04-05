  • $14,7135
  • 16,1619
  • 912.182
  • 2326.83

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 5 Nisan 2022 Salı 10:44

Timsah bu sefer sert kayaya çarptı! İşte o anlar...

Serinlemek için dereye giren fil timsah tarafından amansız bir saldırıya uğradı. Fil panik haliyle ısırılan hortumunu sallamaya başlayınca timsah neye uğradığını şaşırdı. O anlar ise objektiflere böyle yansıdı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.