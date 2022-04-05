Timsah bu sefer sert kayaya çarptı! İşte o anlar...

"Büyük" kapışma!
Namibya Ulusal Parkında yaşanan kapışma Andrew Forsyth'in kamerasına böyle yansıdı.
Bir fille kapışan gergedan heyecan dolu anlara neden oldu.
Güney Afrika Kruger Ulusal Parkı'nda meydana gelen olayda turistler şoke oldu.
Aç erkek aslan avlanmak yemek bulmak için ava çıktı.
Sürüsünden bir aslanında eşlik ettiği erkek aslan çok sürmeden bir kudu gördü ve kovalamaya başladı.
Trafiğin olduğu yola kadar kovaladıkları kuduyu sıkıştıran aslanlar onu böyle avladı.
Yoğun uğraşlar sonucu antilobu yakaladılar ama beklenmedik bir olay gerçekleşti.
Hazır ava konmak isteyen bir sırtlan çitaları böyle kandırdı.
Vahşi hayat fotoğrafçısı Juergen Ritterbech ve kameraman Michael Merbeck bu anları kaydetti.