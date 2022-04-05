Timsah bu sefer sert kayaya çarptı! İşte o anlar...

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"Büyük" kapışma!

Namibya Ulusal Parkında yaşanan kapışma Andrew Forsyth'in kamerasına böyle yansıdı.

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Bir fille kapışan gergedan heyecan dolu anlara neden oldu.

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Güney Afrika Kruger Ulusal Parkı'nda meydana gelen olayda turistler şoke oldu.

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Aç erkek aslan avlanmak yemek bulmak için ava çıktı.

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Sürüsünden bir aslanında eşlik ettiği erkek aslan çok sürmeden bir kudu gördü ve kovalamaya başladı.

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Trafiğin olduğu yola kadar kovaladıkları kuduyu sıkıştıran aslanlar onu böyle avladı.

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Yoğun uğraşlar sonucu antilobu yakaladılar ama beklenmedik bir olay gerçekleşti.

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Hazır ava konmak isteyen bir sırtlan çitaları böyle kandırdı.

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Vahşi hayat fotoğrafçısı Juergen Ritterbech ve kameraman Michael Merbeck bu anları kaydetti.

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