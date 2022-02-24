Safariye giden turist grubu görüntüledi! Böylesini daha önce görmediniz

Turistlerden Ryan Thomson'ın kare kare fotoğrafladığı bu çok özel karelerde dört sırtlan, milli parkta kıstırdıkları bufalloyu avlamaya çalışıyor.
3 saate yakın süren mücadelede, sırtlanlara karşı güçlü boynuzlarıyla direnen bufallo sırtlanlardan birini de ağır şekilde yaraladı.
Ancak dört sırtlan ''saldır kaç'' taktiğiyle bufalloyu pek çok yerinden yaralayınca kan kaybından dayanacak gücü kalmayan bufallo dört sırtlana yem olmaktan kurtulamadı.
Kendilerine av olarak seçtikleri kirpiye bir türlü yaklaşamayan yavrular ne yapacaklarını bilemedi...
Tek bir yavru aslan kirpiye yaklaşmaya çalışınca olan oldu ve kirpi dikeniyle acı bir tecrübe sonucu tanışmış oldu...
Güney Afrika'da Kruger Ulusal Parkı'ndaki 17 aslan tarafından etrafı çevrilmiş bir kirpi, kendini savunmak için uzun süre çaba harcadı...
Görüntülerde, 17 aslan küçük kirpinin etrafını çevirip yemek istedi. Ancak buna izin vermek istemeyen kirpi, dikenlerini çıkararak koruma kalkanı oluşturdu...
Aslanlarla epey mücadele eden cesur kirpi, aslanların vazgeçip geri dönmesi üzerine yemek olmaktan kurtuldu.
Fotoğrafçı Richard Chew, Kenya Maasi Mara doğal parkında bir av mücadelesini işte böyle fotoğrafladı...
Bir gün önce ölen su aygırını görüp saldırıya geçen timsah ve aslan aç karınlarını doyurmak için inanılmaz bir kavgaya tutuşuyor...
Su aygırını bir gün önce gören aslan nehrin karşısına geçmekte zaman kaybedince, timsahlarla karşılaşıyor ve o anda mücadele başlıyor...
Bir su samuru normal şartlarda gayet sevimli ve zararsız görünsede kameralara yakalanan fotoğraflar görenleri şaşkına çeviriyor.
Bir su samurunun bir timsaha saldırması ilk kez kameralara yansırken sevimli olarak görünen su samuru uzun uğraşlar sonucu kendisinde büyük ve tehlikeli timsahi canlı canlı yemeye başladı.
Florida'daki Woodruff gölünde çekilen bu görüntüler görenleri şaşkına çeviriyor. Yırtıcı olarak bilinen timsaha boyun bölümünden saldıran su samuru küçük boyutlardaki timsahı diri diri yedi.
Sevimli görüntülerine rağmen su samurlarının suların en korkunç yırtıcılarından biri olduğu vahşi yaşam parkı görevlileri tarafından belirtildi.
Zambiya'da çekilen bu görüntelerde aslan ailesi avladıkları antilobu yerken bir anda davetsiz bir misafirle karşılaştı.