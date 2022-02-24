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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 11:01

Safariye giden turist grubu görüntüledi! Böylesini daha önce görmediniz

Güney Afrika'daki Kruger Milli Parkı'nda safariye giden turist grubu, çok sık rastlanmayan bir ana tanıklık etti.

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