Safariye giden turist grubu görüntüledi! Böylesini daha önce görmediniz

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Turistlerden Ryan Thomson'ın kare kare fotoğrafladığı bu çok özel karelerde dört sırtlan, milli parkta kıstırdıkları bufalloyu avlamaya çalışıyor.

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3 saate yakın süren mücadelede, sırtlanlara karşı güçlü boynuzlarıyla direnen bufallo sırtlanlardan birini de ağır şekilde yaraladı.

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Ancak dört sırtlan ''saldır kaç'' taktiğiyle bufalloyu pek çok yerinden yaralayınca kan kaybından dayanacak gücü kalmayan bufallo dört sırtlana yem olmaktan kurtulamadı.

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Sırtlanlar avlarını yerken, leşçi akbabalar da kendilerine düşecek kısmı beklemeye başladı.

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Yavru aslanların kirpilerle imtihanı olaylı bitti...

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Kendilerine av olarak seçtikleri kirpiye bir türlü yaklaşamayan yavrular ne yapacaklarını bilemedi...

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Tek bir yavru aslan kirpiye yaklaşmaya çalışınca olan oldu ve kirpi dikeniyle acı bir tecrübe sonucu tanışmış oldu...

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Acı içinde dikeni çıkarmaya çalışan aslan kameralara işte böyle yansıdı...

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Güney Afrika'da Kruger Ulusal Parkı'ndaki 17 aslan tarafından etrafı çevrilmiş bir kirpi, kendini savunmak için uzun süre çaba harcadı...

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Görüntülerde, 17 aslan küçük kirpinin etrafını çevirip yemek istedi. Ancak buna izin vermek istemeyen kirpi, dikenlerini çıkararak koruma kalkanı oluşturdu...

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Aslanlarla epey mücadele eden cesur kirpi, aslanların vazgeçip geri dönmesi üzerine yemek olmaktan kurtuldu.

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Fotoğrafçı Richard Chew, Kenya Maasi Mara doğal parkında bir av mücadelesini işte böyle fotoğrafladı...

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Bir gün önce ölen su aygırını görüp saldırıya geçen timsah ve aslan aç karınlarını doyurmak için inanılmaz bir kavgaya tutuşuyor...

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Dişi aslan karnını doyurmak için altı tane timsaha kafa tutuyor...

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Su aygırını bir gün önce gören aslan nehrin karşısına geçmekte zaman kaybedince, timsahlarla karşılaşıyor ve o anda mücadele başlıyor...

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Bir su samuru normal şartlarda gayet sevimli ve zararsız görünsede kameralara yakalanan fotoğraflar görenleri şaşkına çeviriyor.

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Bir su samurunun bir timsaha saldırması ilk kez kameralara yansırken sevimli olarak görünen su samuru uzun uğraşlar sonucu kendisinde büyük ve tehlikeli timsahi canlı canlı yemeye başladı.

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Florida'daki Woodruff gölünde çekilen bu görüntüler görenleri şaşkına çeviriyor. Yırtıcı olarak bilinen timsaha boyun bölümünden saldıran su samuru küçük boyutlardaki timsahı diri diri yedi.

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Sevimli görüntülerine rağmen su samurlarının suların en korkunç yırtıcılarından biri olduğu vahşi yaşam parkı görevlileri tarafından belirtildi.

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Ava çıkan aslan açlığını bastırmak için bir kirpiyi gözüne kestirdi..

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Kirpi kendini savunmak için oklarını çıkarınca...

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Zambiya'da çekilen bu görüntelerde aslan ailesi avladıkları antilobu yerken bir anda davetsiz bir misafirle karşılaştı.

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Yaklaşan timsah aslanların yemeğine ortak olmaya kalktı.

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Bu anda aslan ailesi ve timsahla amansız bir mücadele başladı.

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Sonunda aslanlar timsahı uzaklaştırmayı başardı.

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