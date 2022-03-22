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TREND
Eklenme tarihi: 22 Mart 2022 Salı 09:21

Ölüm kalım mücadelesi böyle görüntülendi! İşte o anlar

Polonya'da Ustron'daki hayvanat bahçesinde bir erkek geyik, fazla cesur olmasının cezasını çekti...

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