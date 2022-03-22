Ölüm kalım mücadelesi böyle görüntülendi! İşte o anlar

Kendisine rakip olarak bir tonluk dev bir bizonu seçen erkek geyik, yanında küçücük kaldığı bizonla kafa kafaya mücadeleye girdi...

Dev bizonla kafa kafaya çarpışan geyik bir anda kendisini havada buldu ve kafa üstü yere çakıldı...

Hemen olay yerinden kaçan geyik, daha sonra aldığı şiddetli yaralardan dolayı hayatını kaybetti...

Hayvanat bahçesi görevlileri geyiğin normalde de çok saldırgan olduğunu ve ne şekilde davranacağının hiç tahmin edilemediğini ifade ettiler.

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Hayvanat bahçesi görevlileri geyiğin normalde de çok saldırgan olduğunu ve ne şekilde davranacağının hiç tahmin edilemediğini ifade ettiler.

Dünyanın en zehirli yılanı olan kara mamba ve firavun faresinin inanılmaz savaşı görenleri hayrete düşürüyor...