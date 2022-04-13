Lüks otomobilin koltuğunu söktüler! İçinden bakın ne çıktı

Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.
YouTuber baba, arabanın içinde kesip biçme işlemi zor olacağından arabadan koltuğu sökmeye karar veriyor.
Koltuğun sırt kısmından koltuğa yumuşaklık sağlayan pamuk kaplama çıkıyor. Tabii ki babamızın merakı durmak bilmiyor.
Bu koltuklar aynı zamanda sürücüye masaj da yapıyor! Şu an koltuktaki bu masaj sistemini görüyorsunuz.
Koltuktaki ısı ve basınç oranı "Sıcak taş terapisi"nin geleneksel etkisini hissettirecek şekilde omuz, bel ve sırt bölgesi için ayarlanmış.
Babamızın merakı bitmek bilmiyor. Şimdi de sırt kısmının yan köşelerini kesiyor ve koltuğun arka tarafına ulaşmaya çalışıyor.
Ön kısımda bulunan hava keseleri fanlar yardımı ile oturanın sırtına sert baskılar yapıyor ve ısınarak sıcak taş etkisi gösteriyor.
Koltuğun alt kısmında toplam 4 adet fan bulunuyor. YouTuber baba koltuğu kesmeye kaldığı yerden devam ediyor.
Meraklı baba koltuğun sırt kısmına masaj yapan beyin sistemini çıkarıyor. Sistemin alt kısmında ise hava keselerini doldurup boşaltan pompa var.
Daha sonra meraklı baba koltuğun alt kısmında ayrı bir bölme fark ediyor. Peki bu bölmenin içinde ne var dersiniz?