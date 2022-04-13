Lüks otomobilin koltuğunu söktüler! İçinden bakın ne çıktı

1 / 25

İÇİNDEN NELER Mİ ÇIKTI?



2 / 25





3 / 25

Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.

4 / 25

YouTuber baba, arabanın içinde kesip biçme işlemi zor olacağından arabadan koltuğu sökmeye karar veriyor.

5 / 25

Evet şimdi kesme işlemine kaldığımız yerden devam edebiliriz!

6 / 25

Koltuğun sırt kısmından koltuğa yumuşaklık sağlayan pamuk kaplama çıkıyor. Tabii ki babamızın merakı durmak bilmiyor.

7 / 25

YouTuber baba, koltuğun bu kısmını da kesiyor.

8 / 25

Meraklı babanın ulaştığı bu metal kısım sizce ne olabilir?

9 / 25

Bu koltuklar aynı zamanda sürücüye masaj da yapıyor! Şu an koltuktaki bu masaj sistemini görüyorsunuz.

10 / 25

Koltuktaki ısı ve basınç oranı "Sıcak taş terapisi"nin geleneksel etkisini hissettirecek şekilde omuz, bel ve sırt bölgesi için ayarlanmış.

11 / 25

Babamızın merakı bitmek bilmiyor. Şimdi de sırt kısmının yan köşelerini kesiyor ve koltuğun arka tarafına ulaşmaya çalışıyor.

12 / 25

Koltuğun köşelerini açıyor ve köşelerde oturanı saran hareketli yumuşak yastıkçıklar çıkıyor.

13 / 25

Koltuğun arka kısmını açmaya devam eden baba hava yastığına ulaşıyor.

14 / 25

Koltuğun arka kısmının içi...

15 / 25

Ön kısımda bulunan hava keseleri fanlar yardımı ile oturanın sırtına sert baskılar yapıyor ve ısınarak sıcak taş etkisi gösteriyor.

16 / 25

Meraklı baba, koltuğun alt kısmını kesmeye devam ediyor.

17 / 25

Buradan da tahmin edilebileceği gibi yumuşaklık sağlayan kaplama çıkıyor.

18 / 25

Kaplamanın altını açan YouTuber baba koltuğun bu kısmında da fanlar buluyor.

19 / 25

Bulduğu fanları teker teker çıkarıyor...

20 / 25

Koltuğun alt kısmında toplam 4 adet fan bulunuyor. YouTuber baba koltuğu kesmeye kaldığı yerden devam ediyor.

21 / 25

Meraklı baba koltuğun sırt kısmına masaj yapan beyin sistemini çıkarıyor. Sistemin alt kısmında ise hava keselerini doldurup boşaltan pompa var.

22 / 25

Pompayı sıktığında hava keselerinin şiştiği görülüyor.

23 / 25

Koltuğun sırt kaplamasını çıkaran baba, koltuğun bel desteğine ulaşıyor.

24 / 25

Daha sonra meraklı baba koltuğun alt kısmında ayrı bir bölme fark ediyor. Peki bu bölmenin içinde ne var dersiniz?