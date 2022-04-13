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TREND
Eklenme tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 15:57

Lüks otomobilin koltuğunu söktüler! İçinden bakın ne çıktı

Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercdes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti!

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