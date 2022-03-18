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TREND
Eklenme tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 15:55

Kira vermekten bıkınca kendi evini yaptı! Görenler inanamadı

Kira vermekten bıkan bir kadın herkesi şoke edecek bir fikir üretti. 350 lira harcayarak yaptığı evi görenler gözlerine inanamadı. Kafeteryada çalışan ve 3 çocuğu bulunan Michelle, milyonlara yeni bir umut oldu ve sosyal medyanın gündemine oturdu. İnternette milyonlarca kez tıklanan o harika evin görüntüleri Türkiye'de yaşayanların büyük beğenisini kazandı. İşte görenleri mest eden o ev...

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