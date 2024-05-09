Kesik baş cinayetinde yeni gelişme!

1 / 8

Kastamonu'da olay, 5 Mayıs Pazar günü Kastamonu'nun merkez Dere köyü mevkiinde meydana geldi.

2 / 8

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından terk edilmiş halde bulunan araçta Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonrasında sulama kanalında başı kesilmiş halde ceset bulundu.

3 / 8

4 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANIYORDU

İHA'da yer alan habere göre bulunan cesedin 4 gündür kayıp olarak aranan ve Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden Adem Yeşilgil'e (48) ait olduğu belirlendi.

4 / 8

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri, başı kesik halde bulunan cesetle ilgili Ş.K., N.K. ve E.Ö.'yü gözaltına aldı.

5 / 8

ZANLILAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Karakoldaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların 3'ü de tutuklandı.

6 / 8

4 GÜN SONRA KESİK BAŞ BULUNDU

Dört günün ardından maktulün kayıp kafası ise 4 gününün ardından olay yerinden 2 bin 200 metre uzaklıkta Söğütler köyü kanal boyu mevkiinde bulundu.

7 / 8

