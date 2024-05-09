  • $32,2234
  • 34,9331
  • 2444.47
  • 10218.6

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 9 Mayıs 2024 Perşembe 09:46

Kesik baş cinayetinde yeni gelişme!

Kastamonu'da sulama kanalında 48 yaşındaki Adem Yeşilgil'in cansız bedeni, başı kesilmiş halde bulunmuştu. Yeşilgil'e ait baş, olay yerine 2 km uzakta bulundu

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.