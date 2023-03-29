İlk kez duyacağınız birbirinden tuhaf fakat gerçek bilgiler! Yıllarca doğru bildiğimiz yanlışlar

Albert Einstein dokuz yaşına kadar düzgün konuşamamıştı.
Amerika'da her saat 40 kişi kanserden haya kaybediyor.
Bir cam kırıldığında, ufalanan parçalar saatte üç bin millik bir hızla etrafa saçılır.
Eski ABD başkanlarından John F. Kennedy, yirmi dakikada dört gazete okuyabilirdi.
Açık bir gecede, çıplak gözle iki bin ayrı yıldızı görmek mümkündür.
Bir insan yaşamı boyunca iki yüzme havuzunu dolduracak kadar tükürük salgılar.
ABD'de, yaşları 20 ile 29 arasında olan zenci erkeklerin üçte biri ya hapiste ya da gözaltında tutulmaktadır.
Atların insanlardan 18 tane fazla kemiği vardır.
Avustralya'daki tuvaletlerin sifon suları saat yönünde akar.
Amerikan havayolları, uçuşlarda yolculara sunduğu kahvaltılarda her tepsiden bir zeytini kaldırarak 1987 yılında 40 bin dolar kar etmiştir.
Beethoven beste yapmadan önce kafasını soğuk suya sokardı
Bir erkek hayatının ortalama 3350 saatini tıraş olmak için harcar.
Bir Big Mac hamburgerin ekmeğinde ortalama 178 adet susam bulunuyor.
Amerika'da satışa sunulan ilk cd, Bruce Springsteen`in "Born in Theusa" albümüdür.
Bir karınca kendi ağırlığının elli kati ağırlığı kaldırabilir.
Baykuş mavi rengi görebilen tek kustur.
18 Şubat 1979 yılında sahra çölüne kar yağmıştı.
Birinin yüzünü hatırlamak için beynin sağ tarafı kullanılır.
Bir kilo limonda bir kilo çilekten daha fazla şeker vardır.
Bugüne kadar kaydedilmiş en büyük dalga, 1971 yılında Japonya'nın İshigaki Adası'nda 85 metre yüksekliğine ulaşmıştır.
Bir kromozom bir genden daha büyüktür.
Buckingham sarayında 602 oda bulunuyor.
Bir karıncanın koku alma yeteneği en az bir kopeğinki kadar gelişmiştir.
Bir devekuşunun gözü beyninden büyüktür.
Bugüne kadar bilinen en ağır böbrek taşı 1.36 kg
Bir okyanusun en derin yerinde, demir bir topun dibe çökmesi bir saatten uzun sürer.
Bir hamamböceği kafası koptuktan sonra açlıktan ölmeden dokuz gün yaşayabiliyor.
Dünyada her dakika iki tane düşük şiddette deprem olmaktadır.
Bugüne kadar ölçülmüş en büyük buz dağı, 200 mil uzunluğunda ve 60 mil genişliğindedir ve Belçika'dan daha büyük bir yüzölçümüne sahiptir.
Tarih boyunca yeryüzünde bulunan altın 200 kat daha fazlası okyanuslarda saklı durmakda.
Bukalemunların dilleri, vücutlarından iki kat daha uzundur.
Dünyadaki ilk telefon rehberinde sadece elli isim yer almıştı.1878 yılının şubat ayında Connecticut New Haven'da yayımlanmıştı.
Dünyadaki hayvanların yüzde sekseni altı ayaklıdır.
Döllenmeden sonra çocuğun boyu 5 milyon kat buyur...
Değerli taşların çoğu birkaç elementten oluşur, sadece pırlanta tamamen karbondan oluşur.
Dünyanın en büyük şeker ihracatçısı Küba'dır.
Çocuklar baharda daha fazla buyuyor.
En yakın oldukları noktada, Rusya ve Amerika'nın birbirlerine uzaklıkları dört km `den daha azdır.
Dalmaçyalılar gut olmayan tek köpek cinsidir.
Gözlerimiz hiçbir zaman büyümez. Ama burnumuz ve kulaklarımızın büyümesi asla sona ermez.
Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi bambu, bir günde 90 cm kadar uzuyor.
Filler zıplayamayan tek memelidir.
Günışığından daha fazla yararlanmak için saat uygulamasını Benjamin Franklin başlatmıştır.
Dünyada geçen 3500 yılın, sadece 230 yılı barış içinde yaşanmıştır.
Erkekler kadınlara göre on kat daha fazla renk koru oluyorlar.
Eiffel Kulesi'nin tepesine çıkana kadar 1792 basamak vardır.
Elektrikli sandalye bir dişçi tarafından icat edilmiştir.
En fazla asfaltlı yola sahip ülke Fransa'dır.
Eskimo dilinde kar yağışlarının farklarını tarif etmek için kullanılan yirmiden fazla sözcük vardır.
Küresel ısınma yüzünden yükselen deniz seviyesi 2050 yılında Shangai ve deniz kıyısındaki diğer cin şehirlerinde büyük sellere neden olacak. Bu sellerde 76 milyon kişi evsiz kalacak.
Hapşırdığınız zaman, kalbiniz de dâhil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarınız bir an için durur.
Her 25 kişiden biri astım hastasıdır.
Günümüzde, evlenenlerin yüzde ellisi boşanmaktadır.
Gözleri açık tutarak hapşırmak imkânsızdır.
Hamamböcekleri yaklaşık olarak 250 milyon yıldır yaşadıkları halde hiçbir değişime uğramamışlardır.
Her dört Amerikalıdan biri mutlaka televizyonda görünüyor.
İnsan beyninin % 80'i sudur.
İngilizcedeki Wendy ismi, Peter Pan hikâyesinde kullanılmak üzere uydurulmuştur.
İleri doğru bir adim atıldığında, insan vücudundaki 54 kas çalışır.
Hindistan'daki yıllık doğum sayısı, Avustralya'nın toplam nüfusundan fazladır.
İnek sütünün pH değeri 6'dır.
Havuca rengini karoten verir.
Herhangi bir okyanusun en uzak olduğu nokta Çin'dir.
İnsanlar vücutlarında 300 adet kemikle doğuyorlar ama yetişkin olduklarında bu sayı 206 ya düşüyor.
Hipopotamlar insandan daha hızlı koşarlar.
İnsan beyninin ortalama ağırlığı 1.3kg'dır.
İlk çamaşır makinesi 1907 yilinda Hurley Machine Co. Tarafından pazarlandı.
İnsan saçı, üç kilo ağırlık kaldırabilecek esnekliktedir.
İngiltere'deki bütün kuğular kraliçenin malidir.
Kaptan Cook, Antarktika hariç bütün kıtalara ayak basan ilk insandır.
Kanada, Kızılderili dilinde "büyük koy" anlamına gelmektedir.
İnsan elinde, en yavaş uzayan tırnak başparmağınki, en hızlı uzayan tırnak ise orta parmağınkidir.
İnsan vücudundaki en güçlü kas dildir.
İnternetin yıllık büyüme yüzdesi 314.000'dir.
Kelebekler ayaklarıyla tat alırlar.
Kadınlar erkeklere oranla iki kat fazla göz kırpar.
Kangurular geri geri yürüyemezler.
Kediler ultrason seslerini duyarlar.
İnsanlar yaşamları boyunca altı filin ağırlığına eşit miktarda yiyecek tüketiyorlar.
Kereviz yerken harcanan kalori, kerevizin içindeki kaloriden daha fazladır.
Köpeklerin ter bezleri ayaklarındadır.
Kaşları yukarı kaldırmak için 30 kası harekete geçirmek gerekiyor.
Kıta isimlerinin hepsi ayni harfle başlayıp ayni harfle biter.
Mexico City her sene 25 cm kadar batıyor.
Marilyn Monroe'nun altı ayak parmağı vardı.
Kirli kar, temiz kardan daha kolay erir.
Monako'nun ulusal orkestrası ordusundan daha geniş bir kadroya sahiptir.
Kedilerin beyninde 32 adet kas vardır.
Kış aylarında, Moskova'daki buz pateni pistleri 250 bin metrekarelik bir alanı kaplar.
Meşe ağaçları elli yaşına gelmeden meşe palamudu üretemezler.
Ortalama bir insan hayati boyunca iki yılını telefonda konuşarak harcıyor.
Norveç'in kuzeyinde, her yaz 14 hafta gece gündüz güneşli geçer.
Ayı inlerinin girişleri her zaman kuzeye bakar.
Dünyada insan başına düşen karınca sayısı bir milyondur.
Central park`ta yüzmek yasalara aykırıdır.
Bir timsahın gözlerinin arasındaki mesafe, ayaklarının büyüklüğüne eşittir.
Hawaii alfabesinde sadece 12 harf bulunmaktadır.
Güney Kore başkenti Seul, Kore dilinde "başkent" anlamına gelmektedir.
Mickey Mouse'dan önce en meşhur çizgi film kahramanı Felix The Cat'di.
New York bir zamanlar Amsterdam`dı.
Mumyaların ayak parmakları tek tek sarılarak mumyalanmıştır.
Pablo Picasso, parasızlık çektiği gençlik günlerinde yaptığı resimleri yakarak ısınırdı.
Ortalama bir buzdağının ağırlığı 20 milyon ton.
Larry
Hagman
(JR.)Dallas dizisinin setinde hiç kimsenin sigara içmesine izin vermezdi.
Sadece dişi kanaryalar ötebilir.
Newton, yer çekimi kanununu fark ettiği zaman 23 yaşındaydı.
Ödemeli telefon konuşmalarının çoğu babalar gününde ediliyor.
Rusya'da doğudan batıya doğru seyahat edilirse, yedi saat kuşağı geçilir.
Ortalama bir pire, kendi büyüklüğünün 150 katı yüksekliğe zıplayabiliyor. Bu oranı tutturmak için bir insanin yaklaşık 30 metre zıplaması gerekli.
Rusya'nın dörtte biri ormanlarla kaplıdır.116) Rusya'da doğudan batıya doğru seyahat edilirse, yedi saat kuşağı geçilir.
Rodin'in unlu 'Düşünen Adam' heykeli aslında İtalyan şair Dante'nin portresidir.
Penguen yüzebilen ama uçamayan tek kuştur.
Sarışınların esmerlere göre daha fazla saçı vardır.
Sağ elini kullanan insanlar sol elini kullananlara göre ortalama dokuz yıl daha fazla yaşıyorlar.
Sığırların dört tane midesi vardır.
Peru'da hiç umumi tuvalet yoktur.
Sadece bir tane kovboy filmi kadın yönetmen tarafından çekilmiştir
Sadece dişi sivrisinekler ısırır.
Tarantulalar iki bucuk yıl yiyeceksiz yaşayabilirler.
Sümüklüböceklerin dört tane burnu vardır.
Sallanan sandalyede hiç durmadan sallanma rekoru 440 saattir.
Sihirli sözcük 'Abrakadabra' ilk olarak yüksek ateşli hastaların ateşlerini düşürmek için söylenmişti.
Sahra çölündeki Tidikelt kasabasına on yıl boyunca hiç yağmur yağmamıştır.
Ünlü çizgi film kahramanı Temel Reis, 1919 yılında Elzie Crisler Segar tarafından yaratıldı.
Suudi Arabistan'da hiç ırmak yoktur.
Salatalığın yüzde 96'si sudur.
Sineklerin beş gözü vardır.
Uyurken, televizyon seyrederken yaktığımızdan daha fazla kalori harcıyoruz.
Tom sawyer daktiloda yazılan ilk romandır.
Yetişkin bir ayı, bir at kadar hızlı koşabilir.
Venus saat yönünde dönen tek gezegendir.
Uranüs, çıplak gözle görülebilen bir gezegendir.
Yeni Zelanda, dünyadaki her türlü iklimin yaşandığı tek ülkedir.
Zürafalar yüzemez. Yüzse bile kesin boğulur
Virginia woolf kitaplarının çoğunu ayakta yazmıştır.
Üzerinde barkodu olan ilk ürün Wrigleys marka sakızdır.
Yarım kilo bal yapabilmek için arılar iki milyondan fazla çiçekten bitki özü toplamak zorundadırlar.
Yazar Rudyard Kipling sadece siyah mürekkep kullanırdı.
Yataktan düşerek ölme olasılığı iki milyonda birdir.
Yetişkin bir insan günde ortalama olarak 23 bin kez nefes alır.
Yıllara göre ortalama alındığında, her sene eşekler tarafından öldürülen insan sayısı uçak kazalarında ölenlerin sayısından daha fazla.
Yunuslar bir gözleri açık uyurlar.
Zürafaların ses telleri yoktur.
Zürafalar 35 cm uzunluğunda siyah bir dile sahiptirler.
Zürafalar yüzemez. Yüzse bile kesin boğulur
Timsahlar dillerini dışarı çıkaramazlar.