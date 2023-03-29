İlk kez duyacağınız birbirinden tuhaf fakat gerçek bilgiler! Yıllarca doğru bildiğimiz yanlışlar

Albert Einstein dokuz yaşına kadar düzgün konuşamamıştı.

Bir cam kırıldığında, ufalanan parçalar saatte üç bin millik bir hızla etrafa saçılır.

Eski ABD başkanlarından John F. Kennedy, yirmi dakikada dört gazete okuyabilirdi.

Açık bir gecede, çıplak gözle iki bin ayrı yıldızı görmek mümkündür.

Bir insan yaşamı boyunca iki yüzme havuzunu dolduracak kadar tükürük salgılar.

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ABD'de, yaşları 20 ile 29 arasında olan zenci erkeklerin üçte biri ya hapiste ya da gözaltında tutulmaktadır.