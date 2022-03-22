İçinden bakın ne çıktı? Gelen seslerden rahatsız olunca duvarı kırdı ve...

20 yıl sonra eski bir ahırdan çıkan bu otomobil görenleri şaşkına çevirdi.

Şimdiye kadar kimsenin uğramadığı bu ahırdan 1972 yapımı Mercedes-Benz 280 SE çıktı.

Onu bulduklarında sıradan bir toprak parçası sandılar ama gerçeği görünce inanamadılar. Topraklar temizlenince içinden bakın ne çıktı.

İngiltere'deki tarihi malikânede yapılan restorasyon çalışmaları sırasında, döşeme tahtalarının altında bulunanlar herkesi şok etti.

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15. yüzyılda inşa edilen ve Kent Kontluğu'nda bulunan Knole House, 365 odası, 52 merdiveni, 12 girişi ve 7 bahçesiyle İngiltere'nin en büyük evlerinden bir tanesi.





Ortaya çıkarılan bir alışveriş listesi ve iki notun, 1603, 1622 ve 1633 yıllarına dayandığı tespit edildi.