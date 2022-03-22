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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 22 Mart 2022 Salı 15:42

İçinden bakın ne çıktı? Gelen seslerden rahatsız olunca duvarı kırdı ve...

Evin bahçesinde tuhaf sesler duyan bir kişi sesin kaynağını çözmek için uzun çaba sarf etti. Baktığı yerlerden bir şey bulamayan ev sahibi daha sonra evin duvarından sesin geldiğini fark etti.

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