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TREND
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2022 Çarşamba 15:58

İbn-i Sina'nın bin yıl önce hazırladığı sağlık reçetesi ortaya çıktı

Batılı kaynakların “Hâkim-i Tıb”, diğer bir deyişle “Hekimlerin Piri ve Hükümdarı” olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında her derde deva reçeteler var. İşte o reçetede yer alan bazı besinler ve etkileri...

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