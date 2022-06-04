Eski bilgisayar parçalarından altın çıkardı! İşte adım adım uyguladığı işlemler

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Gördüğünüz bu eski bilgisayar parçaları, yani anakart ve özellikle de işlemci aslında içinde altın barındırıyor!

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İşte adım adım bilgisayar parçalarından altının çıkarıldığı o görüntüler...

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Altın süper iletken olduğu için işlemcilerin pinlerinde kullanılıyor.

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Ancak artık işe yaramayan onlarca işlemci bir araya geldiğinde ortaya ilginç bir görüntü çıkıyor.

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İçinde nitrik asidin bulunduğu kovaya elimizdeki işlemcileri doldurarak işleme başlıyoruz.

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Ve işlemci çözülmeye başlıyor...

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Yavaş yavaş altınları görmeye başlıyoruz!

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Ve kovadan altınları ayıklıyoruz!

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Altının ayıklanabilmesi için 1 ay boyunca asitli suda işlemcilerin kalması gerekiyor.

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Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Nitrik asit, hidroklorik asit ayrı kaplarda bekletiliyor.

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Bu iki asidi bir araya getiriyoruz. Nitrik asitin karıştırılması sonucu 'Kral Suyu' denilen özel bir asit elde ediyoruz.

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Bu asidi de işlemcilerin olduğu kaba boşaltıyoruz.

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Şimdi de huni aracılığıyla yeni bir kaba boşaltıyoruz.

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Şimdi de sodyum metabisülfit dolu kapla karışım zamanı...

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Şimdi de saç kurutma makinesini kaba tutuyoruz...

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