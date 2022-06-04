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TREND
Eklenme tarihi: 4 Haziran 2022 Cumartesi 16:36

Eski bilgisayar parçalarından altın çıkardı! İşte adım adım uyguladığı işlemler

Hayatımıza artı değer katan bilgisayarlar eskidiğinde ya atmayı ya da hala çalışan parçalarını satmayı düşünürüz. Ancak bir kişi eskiyen bilgisayar parçasından öyle bir şey çıkardı ki sonuç görenleri oldukça şaşırttı.

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