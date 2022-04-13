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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 17:10

En başarısız avcı! Vahşi doğada eşine az rastlanan anlar...

Amatör fotoğrafçı Astrid Kindsvogel vahşi doğada görüntülenmesi nadir anlardan birine şahit oldu.

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