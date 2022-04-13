En başarısız avcı! Vahşi doğada eşine az rastlanan anlar...

Tanzanya'da Ngorongoro Koruma Parkı içinde safari yapan amatör fotoğrafçı Astrid Kindsvogel vahşi doğada görüntülenmesi nadir anlardan birine şahit oldu. Fotoğrafçınını objektifine yansıyan ilk karede tilkiye doğru pusuya yatmış bir çita görülüyor.
Sinsice avına yaklaşan çita tilkinin üzerine atılarak onu kovalamaya başlıyor.
Pes etmeyen tilki çitayı kendi bölgesine çekiyor.
Bir süre sonra başka bir tilki ortaya çıkınca işler tersine dönüyor.
Cesur tilki çitanın üstüne doğru koşunca çita korkarak oradan uzaklaşıyor.
Avına sinsice yaklaşan kaplanın bir anlık dalgınlığı kameraya böyle yansıdı.
Tanzanya'da karşısına çıkan bir deve kuşunun peşine düşen çita avlanırken az kalsın av oluyordu. Avlamak için deve kuşunun peşine düşen çita devekuşunu sinirlendirince işler tersine döndü.
Öfkeli deve kuşu "av" kimliğinden heybetli bir şekilde sıyrılarak çitayı kovalamaya başladı.
Bu ilginç görüntü doğal yaşam fotoğrafçısı Guy Dekelver'in obkejtifine böyle yansıdı.