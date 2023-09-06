Elektrikli otomobil satın almayı düşünenler dikkat! Bu noktalar önemli

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Elektrikli otomobil modellerinin hızı ve menzili değişiklik gösterebiliyor. Bu durum arabaların fiyatlarından vergilerine kadar pek çok farklı konuda ortaya da çıkabiliyor. Bu sebeple elektrikli otomobil satın almadan önce bazı noktaların iyice araştırılması da tavsiye ediliyor.

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Elektrikli araba satın almayı düşünen kişilerin daha sonrasında pişman olmamaları için bazı noktalara dikkat etmeleri gerekiyor. Bu sayede daha verimli bir sürüş deneyimi de yaşanabilir.

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ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIN ALMAYI DÜŞÜNENLER DİKKAT Araba satın almayı düşünen pek çok insan, elektrikli otomobil modellerini de gözden geçirebiliyor. Çünkü elektrikli araba modellerinin hızlı bir şekilde yaygınlaşması, ilginin de artmasına yol açabiliyor.



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Sıfır elektrikli otomobil almayı düşünenlerin dikkat etmesi gereken noktalardan bazıları şu şekilde; fiyatı, batarya kapasitesi, şarj olanakları, şarj süresi ve servis desteği.

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Fiyat: Elektrikli araba satın almadan önce, fiyat aralığına uygun en verimli arabanın seçilmesi gerekiyor. Nitekim fiyat aralığında; batarya kapasitesi, motor gücü, şarj süresi ve maksimum hız gibi unsurlar etkili olabiliyor.

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Batarya Kapasitesi: Elektrikli araba bataryası, menzil konusunda önemli görülüyor. Bu nedenle batarya kapasitesi düşük bir otomobilin fiyatı da buna bağlı olarak düşük olabiliyor. Çünkü menzili az olabiliyor.

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Şarj Olanakları: Elektrikli arabanın kullanılacağı bölgedeki şarj noktaları incelenmeli. Nitekim İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde elektrikli arabalar için şarj imkanları hızlı artarken, bazı şehirlerde daha yavaş bir şekilde artabiliyor.

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Şarj Süresi: Elektrikli otomobil modellerinde AC şarj ve DC şarj yer alıyor. AC şarj dolumu yavaş bir şekilde gerçekleşebiliyor. Bu nedenle daha uzun bir sürede dolabiliyor. Bunun sonucunda ise elektrikli araba tercih edilirken, şarj süresinin de dikkate alınması tavsiye ediliyor.

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Servis Desteği: Elektrikli otomobil modellerindeki bakım ve pil değişimi gibi ihtiyaçlar, geleneksel araba bakımlarına kıyasla farklılık gösterebiliyor. Bunun yanı sıra coğrafi koşullara veya kullanıma bağlı olarak otomobillerde performans kaybı da yaşanabiliyor. Bu sebeple ortaya çıkan bakım ve onarım gibi gereksinimler, teknik servis gerektirebilir. Bu nedenle satın alınacak elektrikli otomobil modelinin teknik servis olanakları da araştırılmalı.

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Ek olarak elektrikli araba satın almadan önce güncel teşvik ve vergi oranları incelenmeli. Ayrıca satın alma aşamasına geçildiğinde, elektrikli arabanın kontrolü için bir uzmandan destek alınması öneriliyor.