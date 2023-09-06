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TREND
Eklenme tarihi: 6 Eylül 2023 Çarşamba 19:16

Elektrikli otomobil satın almayı düşünenler dikkat! Bu noktalar önemli

Elektrikli otomobil modellerine olan ilgi her geçen gün artabiliyor. Bunun yanı sıra Türkiye'ye yeni elektrikli otomobil modelleri de geliyor. Bu sebeple pek çok kişi sıfır araba alırken, elektrikli almayı tercih edebiliyor. Ancak elektrikli araba satın almayı düşünenlerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. İşte detaylar…

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