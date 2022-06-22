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TREND
Eklenme tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 15:53

Dünya kıyılarına vuran en ilginç şeyler! İnanmakta güçlük çekeceksiniz

Doğa olayları yada kazalar sonucu denizde başıboş dolaşan nesneler nadirde olsa kıyıya vurabiliyor. İşte dünyanın dört bir yanında kıyaya vuran en ilginç nesneler...

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