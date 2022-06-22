Dünya kıyılarına vuran en ilginç şeyler! İnanmakta güçlük çekeceksiniz

Kasırgayla gelen canavar
Harvey kasırgası sonucu Teksas kıyılarına vuran bu canlının ise türü hala net olarak çözülmüş değil. İnsanoğlu, okyanusu hala keşfetmiş değil. Canlı türlerinin %70 gibi bir kısmı da okyanuslarda bulunuyor
Sahile vuran dev beyaz kitle
2011 yılındaki tsunamiden sonra bu dev beyaz kitle kıyıya vurdu. İlk başta bunun yeni bir yaratık, muhtemelen dev ahtapot olduğunu düşündü. Fakat bilim adamları örnek aldığında, bu kütlenin bir köpekbalığı veya balinanın kalanları olduğunu söylediler.
Gizemli dev göz
Fort Lauderdale kentinin kuzeyinde kalan Pompano Beach'de kıyıya buran dev ve gizemli göz, uzmanların kafalarını bir sürü soru işaretiyle doldurmuş durumda. Kumsalda rutin yürüyüşlerinden birini yapan Gino Covacci tarafından bulunan gözün, hangi canlıya ait olduğu bilinmiyor. Bazı uzmanlar, denizlerdeki kirliliğin, varlığından haberimizin olmadığı canlıların ortaya çıkmasına yol açtığını bile öne sürüyor.
Sahipsiz bir füze
2008'de, İskoçya'da sahilde bulunan bu askeri nesne de, kıyıya vuranlar arasında.
Dev boru hattı
Ülkenin doğusundaki Norfolk sahilinde, boyları 480 metre olan 11 adet boru hattı karaya vurdu. Karaya vuran dev boruların Libya'da bir projede kullanılmak üzere götürülürken gemiden düştüğü açıklandı.
Altınlar ve 40 metrelik altın zincirler
Florida sahillerinde bulunan servetin değeri 1 milyon dolar değerindeydi. Ve insanlardan sadece 50 metre uzaklıktaydı.
Karaya vuran BMW konteynırları
Kyrill Kasırgası sırasında dalgaların içinde kalan MSC Napoli isimli yük gemisi, batmaması için bilinçli olarak İngiltere'nin güneyindeki Devon kenti yakınlarındaki Branscombe'de karaya oturtuldu. Sahile vuran konteynerler, mürettebatın gemiyi terketmesinin ardından yağmalandı. Yağmacıların arasında, şarap fıçılarını alan emekli öğretmenlerden, BMW motosikletleri götüren gençlere kadar, her yaştan insan olduğu görüldü.
Deniz Yılanı
Bir deniz canlısının sahilde olması pek tuhaf olmasa da bu denli büyük bir deniz yılanı ile karşılaşmak da sık bir durum değildir galiba. California Catalia Adası'nda görülmüş.
Uzay gemisinden kopan bir parça
2015 yılında Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait bir uzay gemisinden düşen parça, Bahamalar'daki bir sahilde bulundu.
Balistik füze parçası
2016 yılında Kuzey Kore'nin füze denemesinde parçalanan füzenin parçaları Japonya sahillerine vurdu.
Kinder Sürpriz Yumurtaları
Almanya'nın kuzeyinde on binlerce Kinder Sürpriz yumurta kıyıya vurdu. Ortaya işte bu görüntüler çıktı!
Akış Ölçer
İzlanda sahilinde bulunan bu gizemli nesne UFO değil. Okyanusun derinliklerinde akış hızını ölçmeye yardımcı olan bir cihaz.
15 metrelik bir yaratık!
2017 yılı içerisinde Endonezya'da bulunan bu yaratık ise oldukça ilginçti. Çünkü bilinen hiçbir canlı ile benzerlik göstermiyordu. Derin sulardan yukarıya çıktığı belliydi. Farklı türdeki bir balina olduğu düşünüldü.
Uçak enkazı
Hint Okyanusu'nda yer alan La Reunion Adası'nda çalışan temizlikçi, biberleri ezmek için bir kaya parçası ararken, gizemi hala çözülemeyen MH370'e ait bir enkaz parçası buldu.