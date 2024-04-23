Doğanın en büyük canlıları! Gözlerinize inanamayacaksınız

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Bu dev deri sırtlı deniz kaplumbağasını görenleri hayrete düşürdü.

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İşte 800 kiloluk dev kaplumbağanın o fotoğrafları.

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İrlanda Sığın'ı

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İri bir japon balığı

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Devasa bir ıstakoz

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Devasa bir ıstakoz

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Bir golf alanındaki gölette bulunan bu timsah kayıtlara büyüklüğü ve ağırlığı ile geçmiş

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Dev boğa

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Daniel adındaki boğa Kaliforniya'da bir çiftlikte yaşıyor.

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Holstein cinsinden olan dana tam 193 cm yüksekliğinde.



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Holstein cinsinden olan dana tam 193 cm yüksekliğinde.

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Yaklaşık 45 kilogram ise hububat tüketiyor.



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Sahibi ise devasa görünümüne rağmen Daniel'ın oldukça uysal ve sadık bir karaktere sahip olduğunu dile getiriyor.

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En küçük bir örümceğin bile büyük korkulara sebep olabildiği dünyamızda, Theraphosa blondi'yi görenler hayretler içerisinde kalabilir. Güney Amerika'da yaşayan bu tarantula, dünyanın en büyük örümceği olarak tarihe geçti. Diğer örümceklerin daha uzun ayakları olmasına rağmen, gövdesi 170 gram ağırlığında.Kuş yiyen olarak bilinen bu devasa örümcek aslında göründüğü kadar tehlikeli değil. Takma ismine rağmen, nadiren kuşlarla besleniyor.

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Dünyanın en büyük köpeği guinness rekorlar kitabına girerek bu ünvanı almaya hak kazandı, zeus her gün 14 kg yemek yiyor ve kafasından kuyruğuna kadar olan uzunluk tam 2 metre



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Dev Afrika Kara Salyangozu

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Darius isimli bu tavşan 21 kilogram ağırlığı ve dev boyutuyla herkesi hayrete düşürüyor. Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en büyük tavşanı olan Darius yılda 4 binden fazla havuç yiyor.

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Çin dev semender

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118,33 cm uzunluğunda dev kedi Ludo

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Yeryüzündeki en büyük kurbağa türü olan conraua goliath. Bu kurbağalar, 3-4 kilogram ağırlıkta ve 3 metre boyda olabiliyor.

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Bu hayvan insan müdahalesi ile bir erkek aslan ve bir dişi kaplanın birleştirilmesi ile oluşan dünyanın en büyük kedisi Liger

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11 yaşındaki 'Big Jake' dünyanın en büyük atı: 1.179 kilo ağırlığında, 210 cm uzunluğunda...

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'Dev Japon Örümcek Yengeci

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Dünya'nın En Büyük İneği: BlossomYerden 188 santimetre yüksek olan bu dev inek, yanındaki 147 santimetrelik bakıcısına nazaran epey uzun duruyor. Fakat tabii ki ineği etkileyici yapan sadece bakıcısına nazaran büyüklüğü değil. Ortalama bir ineğe göre boyu... Ayrıca Blossom, 940 kilogram kütleye sahip!

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Dünyanın en büyük Vatozu

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2011 yılında ABD'nin Missouri eyaletinde yakalanan Medusa'nın uzunluğu 7.67 metre, ağırlığı ise 158.8 kilogramdı.

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Guinness Dünya Rekorları, Filipinler'de yakalanan timsahı, dünyanın en büyük timsahı ilan etti. Lakabı "Lolong" olan tuzlu su timsahının boyunun 6 metre 17 santimetre olarak ölçüldü "Lolong" Filipinler'in güneyindeki Agusan del Sur eyaletinin Bunawan kasabasında yakalanmıştı.

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Avustralya'da 4,6 metrelik bir timsah yakalandı.

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600 kilogram olan timsah insanlar için tehlike oluşturmaması kadına koruma altına alındı.

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ton balığı

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Karada yaşayan en büyük eklem bacaklı olan Hindistan Cevizi Yengeci, koku alma konusunda oldukça yeteneklidir ve genellikle gece beslenirler.

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60 yıla kadar yaşayabilirler. Bu yengeç türü diğer yengeçlerin aksine suyun altında çok fazla kaldığında boğulabiliyor.

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Batı Avustralya'da bir köpekten korkarak nehre atlayan dev kanguru, görenleri hayrete düşürdü.

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Kasları ve iri vücuduyla dikkat çeken kanguru, kendini güvende hissedene kadar suyun içinde kaldı.

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Dev salyangozlar.

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Avustralya'nın Queensland eyaletinde Lauren Ansell isimli kadın, cam bahçe kapısında gördüğü dev örümcek karşısında donup kaldı.

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Lauren Ansell, bahçeye açılan cam kapının üstünde yaklaşık bir yemek tabağından daha büyük, yakşalık 30 - 35 santimetre boyunda dev bir örümcek gördü.

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Örümceğin fotoğraflarıı çekip sosyal medyada paylaşan çift bu kadar büyük bir örümceği canlı canlı ilk kez görüklerini söylüyor.

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İşte doğanın diğer devler...

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