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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 20 Nisan 2022 Çarşamba 10:58

Daha önce böylesini görmediniz! Vahşi yaşamdan kan donduran kareler

Afrika'nın Botsvana ülkesinde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Vahşi yaşam fotoğrafçısı Evan Schiller ve Lisa Holzwarth o anların fotoğrafını çekmeyi başardılar.

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