Beyin yakan mantık sorusu! Sosyal medyada dolaşan en popüler mantık sorusu

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Ağaçta kaç yüz görüyorsunuz?

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Kaç üçgen görüyorsunuz?

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Öğretmen kim olabilir?

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Kaç rakam görüyorsunuz?

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Bu da böyle bir soru. Hızlı cevap verdiğinde pek çok insan yanılıyor.

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Resimde kaç karpuz var?



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Cevap nedir?

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Resimdeki blok kaç küpten oluşuyor?

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Yukarıdaki işleme göre soru işareti gelen yere hangi rakam gelmelidir?

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Görselde ne yazıyor?

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Cevap nedir?

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Hangi anahtar kapıyı açar?

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Soru işaretli yere ne gelmelidir?

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Bu karmaşada bir futbol topu var. Nerede olduğunu bulabilir misin?

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İlk önce hangi kahve fincanı dolar?

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Soru işareti olan yere hangi rakam gelmeli?

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Çinlilere ait bir matematik bulmacası ile seni başbaşa bırakıyoruz.

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Fillerin arasında bir kalp duruyor, bulabilir misin?

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Soru işareti olan yere hangi rakam gelmeli?

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Dondurma denizinin içinde bir lolipop var. Hemen dikkat kesiliyoruz.

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Öyle 3 tane top seçin ki boş olan dairelerin içine yerleştirdiğinizde toplamları 30, rakamla otuz, etsin.

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Soruları bir tablo mantığına oturtup verilenleri iyi değerlendirirsek cevap kolay.

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Tavşanı bulun.

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Çok karmaşık değil aslında.

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Panda cennetinde araya bir futbol topu sıkışmış.

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Bulmacadaki soru işareti olan yere hangi rakam gelmeli?

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3 bilinmeyenli bir mantık sorusu.

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Karpuz dilimleri arasındaki pembe tütüyü bulabilir misin?

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Nokta karenin tam ortasına mı denk geliyor?

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Ağaçta 10 yüz var. 4 adet gördüyseniz problem var, zihniniz tembel ve dikkat eksikliğiniz fazla. 6 adet gördüyseniz dikkat eksikliğiniz var, yaşınız ilerlemeden çözerseniz sorun yok. 8 tane gördüyseniz dikkat eksikliği yok ve odaklanmada sorun yaşamıyorsunuz. 10 adet gördüyseniz görsel zekanız ve dikkatiniz takdire şayan.

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Cevap 24

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Annesi



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Soru kaç rakam görüyorsunuz dediği için cevap 7. Rakamlar ise şunlar; 6 8 9 2 4 1 0

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Cevap 25

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2. Bir bütün karpuz görmeye çalışanların cevabı 5 oluyor.

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Bu sorunun birden fazla cevabı var. 1. cevap: Soru "bir bütün karpuz" diye sorulmadığı için 8 karpuz var.

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3. Çeyrek dilim eksik olarak çıkan karpuz sayısı ise 6.

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Çarpma işlemi önceliklidir. Sonra toplama sonra çıkarma işlemi yapılır.

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Cevap 9

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Cevap 98. Önce çarpma işlemi yapıyoruz, sonra ikinci rakamdan hep 1 çıkarıyoruz. 1. satırda; 2x3=6 2-1=1 6+1=7 2. satırda; 4x5=20 4-1=3 20+3=23 Bu durumda en son satıra bu işlem uygulandığında sonuç 98 çıkıyor.

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Are you high?

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566723

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1 numaralı anahtar

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1. sıra 17 x 17 = 289 2. sıra 18 x 18 = 324 Bu nedenle en son sıra 19 x 19 = 361 olmalı. Soru işaretli yere gelecek rakam 1

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Evet işte orada, kaldırımda.

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Dikkatlice bakarsanız bazı pipetlerde yol kapalı. Bu durumda sorunun cevabı 5 numaralı fincan olmalı.

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Cevap oldukça basit. Tabii görebilen gözlere. 9/3 = 3 6/2 = 3 8/4 = 2

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Ayakkabılara karşılık gelen rakam 10. Kedilerin tanesi 5 oluyor bu durumda. Kedi + 2 düdük + 2 düdük=13 ise düdüklerin bir tanesinin yerine 2 koyuyoruz. Çarpmanın matematikte önceliği var, bunu unutmayın. En son satırdaki kedinin boynunda düdük olmadığını düşünürsek 10+(5-2)x2=? 10+6=16 Sonuç 16.

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Fillerin kulakları ve kelebekler arasında bir kalp var, evet.

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Birinci ve ikinci sayıyı çarpıp sonuçla birlikte birinci sayıyı toplayın. Yani; 1*4+1=5 2*5+2=12 3*6+3=21 Sonuç: 8*11+8=96

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11+13+6=30 6 nereden çıktı dediğini duyar gibiyiz. Ancak dikkatli bakarsan soru; rakamları dairenin içine yerleştirmek değil topları boş dairelerin içine yerleştirmek. Bu yüzden topları nasıl yerleştireceğine karışmıyoruz.

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Cevap d, yani Harun

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Kedi kuyruklarıyla kaplı bir ortamda tavşanın kulaklarını görmek oldukça dikkat gerektiriyor.

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Pazartesi - Cuma

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1. kutudaki işlem: (6 * 4 ) + (6 + 4) = 34 2. kutudaki işlem: ( 8 * 5 ) + (8 + 5) = 53 3. kutudaki işlem: (9 * 2) + (9 + 2) = 29 En son işlemin sonucu 29

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Doğru cevap a seçeneği.

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Tatile giden kişi ve tatil yerinin kesin olarak belli olduğu günler salı, çarşamba ve perşembe günü.

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İşte burada saklı.