Beyin yakan mantık sorusu! Sosyal medyada dolaşan en popüler mantık sorusu

Öyle 3 tane top seçin ki boş olan dairelerin içine yerleştirdiğinizde toplamları 30, rakamla otuz, etsin.
Ağaçta 10 yüz var.
4 adet gördüyseniz problem var, zihniniz tembel ve dikkat eksikliğiniz fazla.
6 adet gördüyseniz dikkat eksikliğiniz var, yaşınız ilerlemeden çözerseniz sorun yok.
8 tane gördüyseniz dikkat eksikliği yok ve odaklanmada sorun yaşamıyorsunuz.
10 adet gördüyseniz görsel zekanız ve dikkatiniz takdire şayan.
Bu sorunun birden fazla cevabı var.
1. cevap: Soru "bir bütün karpuz" diye sorulmadığı için 8 karpuz var.
Cevap 98. Önce çarpma işlemi yapıyoruz, sonra ikinci rakamdan hep 1 çıkarıyoruz.
1. satırda;
2x3=6
2-1=1
6+1=7
2. satırda;
4x5=20
4-1=3
20+3=23
Bu durumda en son satıra bu işlem uygulandığında sonuç 98 çıkıyor.
1. sıra 17 x 17 = 289
2. sıra 18 x 18 = 324
Bu nedenle en son sıra 19 x 19 = 361 olmalı.
Soru işaretli yere gelecek rakam 1
Dikkatlice bakarsanız bazı pipetlerde yol kapalı. Bu durumda sorunun cevabı 5 numaralı fincan olmalı.
Ayakkabılara karşılık gelen rakam 10. Kedilerin tanesi 5 oluyor bu durumda.
Kedi + 2 düdük + 2 düdük=13 ise düdüklerin bir tanesinin yerine 2 koyuyoruz.
Çarpmanın matematikte önceliği var, bunu unutmayın.
En son satırdaki kedinin boynunda düdük olmadığını düşünürsek 10+(5-2)x2=?
10+6=16
Sonuç 16.
Birinci ve ikinci sayıyı çarpıp sonuçla birlikte birinci sayıyı toplayın. Yani;
1*4+1=5
2*5+2=12
3*6+3=21
Sonuç: 8*11+8=96
11+13+6=30
6 nereden çıktı dediğini duyar gibiyiz.
Ancak dikkatli bakarsan soru; rakamları dairenin içine yerleştirmek değil topları boş dairelerin içine yerleştirmek. Bu yüzden topları nasıl yerleştireceğine karışmıyoruz.
1. kutudaki işlem: (6 * 4 ) + (6 + 4) = 34
2. kutudaki işlem: ( 8 * 5 ) + (8 + 5) = 53
3. kutudaki işlem: (9 * 2) + (9 + 2) = 29
En son işlemin sonucu 29
Tatile giden kişi ve tatil yerinin kesin olarak belli olduğu günler salı, çarşamba ve perşembe günü.