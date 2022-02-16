Avcıyken av oldu! Leopar avını yakaladığı anda...

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Aç leopar iki domuzu pusuya düşürdü.. Domuzlardan genç olanına saldıran leopar, avını yakaladığı anda beklenmedik bir şey oldu..

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Genç domuzun annesi kaçmak yerine leopara saldırdı. Bıçak gibi keskin dişleriyle leoparı sıkıştırarak genç domuzu kurtardı..

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Leopar avınından olmanın yanında canını da zor kurtardı..

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Yaşanan kapışma Andrew Forsyth'in kamerasına böyle yansıdı. Birbirinin cesaretini ölçen devler karşı karşıya geldi.



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Daha sonra birbirlerinin üstüne koşarak harekete geçmelerine rağmen bir süre sonra birbirlerine zarar vermeden kapışmayı sonlandırdılar.

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Masai Mara Ulusal Parkı'nda çekilen bu fotoğraflar, vahşi yaşamın çetinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Ancak 5 metrelik dev bir timsahın pusuda onları beklediğinden habersizlerdi.

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Bacağından yakaladığı ceylanı suyun dibine çeken timsah, hayvanı tek hamlede yutamayacağını anlayınca ortadan ikiye böldü.

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Kanadalı fotoğrafçı Jeffrey Wu, dehşet dakikalarının her anını fotoğrafladı.

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Vahşi yaşam fotoğrafçısının anlattıklarına göre olay sadece 15 saniye sürdü.

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Timsah saldırısına uğrayan bebek fil, yem olmaktan son anda kurtuldu.

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Hortumundan yakalanan bebek filin yardımına gelen diğer aile bireyleri bebek fili işte böyle kurtardı.

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Fil sürüsü beraber hareket ederek timsahın üzerine yürüyünce, timsah bebek fili bırakıp kaçmak zorunda kaldı.

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İşte vahşi doğanın acımasız yüzü.

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Balığı saniyeler içinde midesine indirdi.

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Kuş yumurtalarını yemek için metrelerce yüksekliğe çıkan ayı, fotoğrafçılar tarafından böyle görüntülendi.

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Öldükten sonra yapışıp kalan bir geko kertenkelesi ve onu parçalara ayıran karınca sürüsü.

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Ok ile vurulmuş bir geyiğin kaburga kemikleri, okun etrafını sararak bu şekilde bir iyileşme sağlayabiliyor.

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Ormanda yakaladığı minik antilobu yemek yerine ona sahip çıkan dişi aslanın davranışı izleyenleri şaşırttı.

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Yavru antilop ile adeta oyun oynayan dişi aslan, yavruyu yemekten vazgeçiyor.

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