Avcıyken av oldu! Leopar avını yakaladığı anda...

Aç leopar iki domuzu pusuya düşürdü.. Domuzlardan genç olanına saldıran leopar, avını yakaladığı anda beklenmedik bir şey oldu..
Genç domuzun annesi kaçmak yerine leopara saldırdı. Bıçak gibi keskin dişleriyle leoparı sıkıştırarak genç domuzu kurtardı..
Yaşanan kapışma Andrew Forsyth'in kamerasına böyle yansıdı. Birbirinin cesaretini ölçen devler karşı karşıya geldi.
Daha sonra birbirlerinin üstüne koşarak harekete geçmelerine rağmen bir süre sonra birbirlerine zarar vermeden kapışmayı sonlandırdılar.
Masai Mara Ulusal Parkı'nda çekilen bu fotoğraflar, vahşi yaşamın çetinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Bacağından yakaladığı ceylanı suyun dibine çeken timsah, hayvanı tek hamlede yutamayacağını anlayınca ortadan ikiye böldü.
Hortumundan yakalanan bebek filin yardımına gelen diğer aile bireyleri bebek fili işte böyle kurtardı.
Fil sürüsü beraber hareket ederek timsahın üzerine yürüyünce, timsah bebek fili bırakıp kaçmak zorunda kaldı.
Kuş yumurtalarını yemek için metrelerce yüksekliğe çıkan ayı, fotoğrafçılar tarafından böyle görüntülendi.
Ok ile vurulmuş bir geyiğin kaburga kemikleri, okun etrafını sararak bu şekilde bir iyileşme sağlayabiliyor.
Ormanda yakaladığı minik antilobu yemek yerine ona sahip çıkan dişi aslanın davranışı izleyenleri şaşırttı.