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TREND
Eklenme tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 10:49

Assos Antik Kenti'nde bulundu: 2 bin 300 yıl öncesine ışık tutacak

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki Assos Ören Yeri'nde 2 bin 300 yıllık izler bulundu.

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