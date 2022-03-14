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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 10:19

Ailesine kızdı bakın ne yaptı! Tam 6 yılda tamamladı

İspanya'nın Alicante bölgesinde ailesine kızan bir genç evlerinin arka bahçesinde 6 yıl boyunca kazı yaparak kendine yeraltında bir ev inşa etti.

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