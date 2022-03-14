Ailesine kızdı bakın ne yaptı! Tam 6 yılda tamamladı

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İspanya'nın Alicante bölgesindeki La Romana kasabasında yaşayan 14 yaşındaki Andres Canto, ebeveynleriyle tartıştıktan sonra evlerinin arka bahçesinde çukur kazmaya başladı

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Andres'in kazdığı çukur 6 yıl sonra oturma odası ve yatak odası olan bir yeraltı evine dönüştü. Ailesine karşı öfkelenerek başladığı kazıyı yıllarca sürdüren genç, yerin 3 metre derinliğindeki mağarayı kendine sığınak yaptı.

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Şu anda 20 yaşında olan Andres, basamaklarla inilen mağaradaki odasına WiFi sistemi kurdu, yatak, radyo, sandalye ve yiyecek gibi malzemeler koydu.

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Ailesiyle 6 yıl önce yaşadığı tartışmayı anlatan Andres Canto, "Arkadaşlarımla dışarı çıkmadan önce annem kıyafetlerimi değiştirmemi istedi. Ama bunu reddettim ve evde kalmak zorunda kaldım" dedi.

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Andres, sinirini atmak için çukur kazmaya başladığını ve yıllarca süren kazının ardından bir yeraltı evi inşa ettiğini söyledi.

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İlk başta çok derin bir çukur kazmayı hedeflediğini söyleyen genç daha sonra bu mağarayı yaşam alanına çevirebileceğini farkettiğini ifade etti.

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Şuanda bir aktör olan Andres, akşamları okuldan geldikten kazı yaptığını ve arkadaşı Andreu'nun da kendisine yardım ettiğini belirtti.

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Kazı çalışmaları sırasında kendi tekniklerini geliştiren Andres, yer altındaki molozları yüzeye çıkarmak için bir makara sistemi kurduğunu söyledi.

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Andres, "Burada ihtiyacım olan her şeye sahip olmak harika. Nemli olduğu ve etrafta fazla hava olmadığı için burada çalışmak yorucu olabilir, ancak her gün kazmaya devam etmek için motivasyonum var.

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Küçük kulübeler yapmayı her zaman sevmişimdir. Kırsalda yaşıyorum ve burada genellikle bir odun parçası bulduğumda güzel bir ev inşa ederdim. Hayal gücü çok olan bir çocuktum" dedi.

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