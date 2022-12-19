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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 16:08

1 milyon kibritle öyle bir şey yaptı ki! İşte kare kare o anlar

1 milyon kibrit kullanarak yaptığı şeyi görenler hayrete düştü. Sosyal medyada paylaştığı görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından yoğun ilgi gördü. İşte kare kare o anlar ve o video görüntüleri...

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