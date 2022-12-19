1 milyon kibritle öyle bir şey yaptı ki! İşte kare kare o anlar

Kibritlerin ucunda fosfordan oluşan kısım toz haline getirilerek roket için yakıt olarak kullanıldı ve roketin yanma odasına dolduruldu.
Paylaşılan görüntülerle birlikte yapılan açıklamada, tüm bu işlemlerin yaklaşık 750 saat sürdüğü belirtildi.
Roketin ateşlendiği sırada zincirleme reaksiyonla kibritlerin yanması ve roketin yükseliş anı saniye saniye kameralarca kaydedildi.
Elindeki anahtarı farklı bir şeye çeviren adam görenleri hayrete düşürdü. İngiliz anahtarından yaptığı şeyi görünce çok şaşıracaksınız. Son hali herkesi hayrete düşürdü.