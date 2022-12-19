1 milyon kibritle öyle bir şey yaptı ki! İşte kare kare o anlar

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Bir YouTuber, 1 milyon kibriti daire olarak kesilen kartonlara yapıştırıcı ile yapıştırdı.

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Üst üste yerleştirilen kartonların içerisine de roket için bir yanma odası oluşturdu.

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Kibritlerin ucunda fosfordan oluşan kısım toz haline getirilerek roket için yakıt olarak kullanıldı ve roketin yanma odasına dolduruldu.

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Paylaşılan görüntülerle birlikte yapılan açıklamada, tüm bu işlemlerin yaklaşık 750 saat sürdüğü belirtildi.

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Roketin ateşlendiği sırada zincirleme reaksiyonla kibritlerin yanması ve roketin yükseliş anı saniye saniye kameralarca kaydedildi.

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Elindeki anahtarı farklı bir şeye çeviren adam görenleri hayrete düşürdü. İngiliz anahtarından yaptığı şeyi görünce çok şaşıracaksınız. Son hali herkesi hayrete düşürdü.

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İşte adım adım o anlar...

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